T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Televizyon, çocukları suça teşvik ediyor'

Çocukların hafta içinde akşamları televizyon başında geçirdikleri her ek saat, yetişkin yaşlara geldiklerinde herhangi bir suçtan hüküm giyme ihtimalini yüzde 30 artırıyor

20 Şubat 2013 01:45

Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmaya göre, televizyon bağımlısı çocuklar yetişkin yaşlara geldiklerinde suç işlemeye daha yatkın.

Amerikan çocuk sağlığı dergisi Pediatrics'te yayımlanan araştırmaya göre, çocukların hafta içinde akşamları televizyon başında geçirdikleri her ek saat, yetişkin yaşlara geldiklerinde herhangi bir suçtan hüküm giyme ihtimalini yüzde 30 artırıyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, televizyonun çocuklar üzerindeki olası olumsuz etkileri uzun yıllardır tartışma konusu. Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1970'li yılların sonlarında bin çocuğun televizyon izleme alışkanlıklarını takip etmeye başladı. Araştırma kapsamında 1972 ve 1973 yıllarında doğan denekler beş yaşından itibaren on yıl boyunca izlendi.

Denekler 26 yaşına ulaştığında topladıkları verileri değerlendiren araştırmacılar, televizyon izleme alışkanlığı ile çocukların ilerleyen yaşlarda hayatının nasıl şekillendiği arasında sıkı bir bağ bulunduğunu kaydediyor. Ancak yine de bu zekâ, sosyal statü ve ebeveynlerin çocuklar üzerindeki kontrol şekli gibi diğer faktörlerle birleştiğinde istatistikî veriler üzerinde önemli bir etken teşkil ediyor.

Araştırmaya katılanlardan biri olan Bob Hancox, "Elde ettiğimiz sonuçlar, çocukların televizyon başında az zaman geçirmesi, ileride asosyal davranışlarda bulunma ihtimallerini zayıflatıyor" açıklamasını yapıyor.

Araştırmaya göre, televizyonun olumsuz etkisinin başlıca nedeni izlenen programların içeriğinden ziyade çocukları yalnızlığa itiyor oluşu.

Araştırmanın yapıldığı dönemde bilgisayarlar ve oyun konsolları henüz çocuk odalarının vazgeçilmezleri haline gelmemişti. Bob Hancox, New Zealand Radyosu'na verdiği demeçte, özellikle şiddet içerikli oyunlar nedeniyle bilgisayarlar ve oyun konsollarının çocuklar üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkilerinin çok daha vahim olduğunu tahmin ettiğini kaydetti.

 

ETİKETLER

televizyonçocuklarsuçteşvik ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24