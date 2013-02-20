'Televizyon, çocukları suça teşvik ediyor'

Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmaya göre, televizyon bağımlısı çocuklar yetişkin yaşlara geldiklerinde suç işlemeye daha yatkın.

Amerikan çocuk sağlığı dergisi Pediatrics'te yayımlanan araştırmaya göre, çocukların hafta içinde akşamları televizyon başında geçirdikleri her ek saat, yetişkin yaşlara geldiklerinde herhangi bir suçtan hüküm giyme ihtimalini yüzde 30 artırıyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, televizyonun çocuklar üzerindeki olası olumsuz etkileri uzun yıllardır tartışma konusu. Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1970'li yılların sonlarında bin çocuğun televizyon izleme alışkanlıklarını takip etmeye başladı. Araştırma kapsamında 1972 ve 1973 yıllarında doğan denekler beş yaşından itibaren on yıl boyunca izlendi.

Denekler 26 yaşına ulaştığında topladıkları verileri değerlendiren araştırmacılar, televizyon izleme alışkanlığı ile çocukların ilerleyen yaşlarda hayatının nasıl şekillendiği arasında sıkı bir bağ bulunduğunu kaydediyor. Ancak yine de bu zekâ, sosyal statü ve ebeveynlerin çocuklar üzerindeki kontrol şekli gibi diğer faktörlerle birleştiğinde istatistikî veriler üzerinde önemli bir etken teşkil ediyor.

Araştırmaya katılanlardan biri olan Bob Hancox, "Elde ettiğimiz sonuçlar, çocukların televizyon başında az zaman geçirmesi, ileride asosyal davranışlarda bulunma ihtimallerini zayıflatıyor" açıklamasını yapıyor.

Araştırmaya göre, televizyonun olumsuz etkisinin başlıca nedeni izlenen programların içeriğinden ziyade çocukları yalnızlığa itiyor oluşu.

Araştırmanın yapıldığı dönemde bilgisayarlar ve oyun konsolları henüz çocuk odalarının vazgeçilmezleri haline gelmemişti. Bob Hancox, New Zealand Radyosu'na verdiği demeçte, özellikle şiddet içerikli oyunlar nedeniyle bilgisayarlar ve oyun konsollarının çocuklar üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkilerinin çok daha vahim olduğunu tahmin ettiğini kaydetti.