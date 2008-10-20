Televizyon çocukları olumsuz etkiliyor

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, televizyonun çocuklar üzerinde birçok olumsuz etkisinin olabileceğini ve çocukların hiçbir zaman aktif oyun ve hareket zamanından çalarak televizyona fazla yönelmemeleri gerektiğini kaydetti.Çocukların televizyon izlerken çoğu zaman gerçek ile bilimkurguyu ayırt edemediklerini ve kendilerini televizyonda izledikleri hikâyenin bir parçası sanabildiklerini anlatan Bingöl, izlettirilen programların dikkatle seçilmesinin önemine dikkati çekti.Bingöl, televizyonda çocuklar için yayınlanan çizgi filmlerde bile şiddet unsurunu görmenin mümkün olduğunu, bunun da çocukların gelişiminde bazı tehlikeler yaratabileceğini dile getirdi.Beğendikleri çizgi film kahramanlarının şiddet uyguladığını gören çocukların zamanla benzer davranışlar sergileyebileceğine işaret eden Bingöl, televizyondaki bu tarz gizli mesajların zamanla çocuğun bilincine yerleşebileceği uyarısında bulundu."Boş vakitlerini sürekli televizyon karşısında geçiren çocuklar, pasif bir tüketim şekli geliştirmeye başlar ve zamanla boş zamanlarını değerlendirme ile ilgili yaratıcılıkları sıfıra iner" diyen Bingöl, çocukların televizyon konusunda bilinçli ve seçici yetiştirilmesini önerdi. Hülya Bingöl, çocukların en fazla bir saat televizyon karşısında kalmasının daha uygun olabileceğini kaydetti.