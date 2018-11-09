Televizyon çalışanları canlı yayında organlarını bağışladı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir yerel televizyon kanalında sunucu Melih Delibaş \'Organ Bağışı Haftası\' nedeniyle canlı yayında organlarını bağışlamak istediğini açıkladı. Organlarını bağışlayan Delibaş\'a televizyonun diğer çalışanları da eşlik etti.

3-9 Kasım \'Organ Bağışı Haftası\' nedeniyle, kentte yayın yapan Melih Delibaş\'ın sunduğu \'Sivas ve Türkiye Gündemi\' programına konuk olan Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak, organ bağışının önemini anlattı. Organ bağışının nasıl ve hangi durumlarda yapılabildiği konularının anlatıldığı programda, sunucu Melih Delibaş farkındalık oluşturmak için canlı yayında organlarını bağışlamak istediğini açıkladı. Organ bağış formunu dolduran sunucuya diğer televizyon çalışanları da canlı yayında eşlik etti. Televizyonun haber merkezinde görev yapan muhabirler de organlarını bağışladı. Organ bağışı konusunda vatandaşlara öncülük etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan davranış sosyal medyada vatandaşlar tarafından desteklendi.



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