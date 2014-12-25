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Dünya

Teletabiler’in bebeği artık 19 yaşında...

Dünyanın en bilinen yüzlerinden biriydi ama kimse onu tanımıyordu

25 Aralık 2014 17:35

Sadece 9 aylıkken Teletabiler’de ‘güneşin içinde kikirdeyen bebek’ olarak hafızalarımıza kazınan Jess Smith, şimdi 19 yaşında genç bir kadın. 

1997 BBC yapımı olan ve 365 bölüm çekilen Teletabiler’de Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa ve Po adındaki teletabiler Türkiye’de de çok seviliyordu.

Utandığı için söyleyememiş

 

Telegraph’ın haberine göre annesi Anji Smith’le birlikte hastane kontrolüne gittiği bir gün, programın yapım şirketinden ‘kameraya bakarak gülmesi için’ teklif alan Jess, bu rolü karşılığında sadece 250 sterlin (yaklaşık 900 TL) ve bir kutu da Teletabi oyuncağı almış. Bugüne kadar utandığı için ilk kamera karşısı deneyimini kimseyle paylaşmayan genç kadın, yıllardır sakladığı bu sırrı en sonunda okul arkadaşlarına anlatmaya karar vermiş.

19 yaşındaki genç kız, Canterbury Christ Church Üniversitesi’nde dans eğitimine devam ediyor.

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