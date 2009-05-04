Teleskop 400 yaşında

Kanada'da, "Gök Bilimi Günü" adı altında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



BM'nin teleskobun icadının 400. yıl dönümü nedeniyle 2009'u "Uluslararası Gök Bilimi Yılı" ilan etmesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Kanada'nın Hamilton kentindeki Amatör Astronomlar (Gök Bilimciler) Topluluğu, özel teleskoplarla halka ücretsiz olarak gök cisimlerini izlettirdi.



Sarnia kentinde ise, Kanada Kraliyet Astronomi Topluluğu üyeleri tarafından halka açık gerçekleştirilen etkinliklerde, meraklılar teleskoplarla yıldızları izleme imkanı buldu, topluluk üyelerinden gök bilimi hakkında bilgi aldı.



Ontario Bilim Merkezi ise Uluslararası Astronomi Yılı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.



İnsanlığın gökyüzünün sırlarını keşfetme macerasındaki en önemli yardımcılarından olan teleskop, modern fizik ve teleskobik gök biliminin kurucularından kabul edilen İtalyan bilimadamı Galileo Galilei tarafından ilk kez 1609 yılında kullanıldı.



Teleskop, 50 milimetrelik ilk modelinden sonra geçen 400 yıl içinde geçirdiği değişikliklerle birlikte insanlığa uzayın derinlikleri hakkında bilgi edinmeye yardımcı olmayı sürdürüyor.

