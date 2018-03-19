T24 LogoT24 Logo
Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'u Seleznyov sırtlıyor

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'un ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan kadrosuna kattığı Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov, ikinci yarıda takımın skor yükünü çeken isim oldu

19 Mart 2018 15:57

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Teleset Mobilya Akhisarspor\'un ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor\'dan kadrosuna kattığı Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov, ikinci yarıda takımın skor yükünü çeken isim oldu. 
İlk  yarıda ligde Karabük formasıyla 13 maçta yalnız 1 gol atabilen Seleznyov, Akhisarspor\'da ise 9 maçta 5 kez ağları sarstı. İkinci devredeki 9 karşılaşmanın 8\'ine ilk 11\'de başlayan Ukraynalı yıldız, 1-1 biten Antalyaspor, 3-2 kazanılan Fenerbahçe ve son olarak yine 1-1 sonuçlanan Gençlerbirliği karşılaşmalarında birer, 3-0 galip tamamlanan Atiker Konyaspor mücadelesinde ise 2 kez ağları sarstı.
Akhisar\'ın yeni golcüsü, takımının ikinci yarıda kazandığı 15 puanın 8\'ine direkt katkı yaptı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası\'nda ise Akhisarspor\'da 4 maçta 2 golle oynadı. Seleznyov\'un gelişiyle yeşil-siyahlılarda ilk yarının en skorer ismi olan Henrique de yedek kulübesini mesken tuttu. Sezonun ilk yarısında 6 gol atan Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıda yalnız 5 maçta süre alıp ağları sarsamadı. Henrique, bu maçların 2\'sinde ilk 11\'de forma giyip 3\'ünde ise sonradan oyuna dahil oldu.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKHİSAR DHA Spor Toto Süper Lig Teleset Mobilya AkhisarsporKardemir KarabüksporUkraynalıYevhen SeleznyovKarabükSeleznyov AkhisarsporAntalyasporFenerbahçeGençlerbirliğiAtiker KonyasporAkhisarTecrübeliTürkiye Kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24