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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'u 1 puan üzdü

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile deplasmanda 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor'da moraller bozuldu

18 Mart 2018 15:36

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Gençlerbirliği ile deplasmanda 90+3\'üncü dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da moraller bozuldu. 
Karşılaşma boyunca birçok gol pozisyonuna girip değerlendiremeyen yeşil-siyahlılar, kaleci Lukac\'ın da hatası sonucu Skuletic\'e engel olamadı ve üst sıralara tırmanma yolunda fırsat tepti. Son 6 maçı 5 galibiyetle geçme şansını kaçıran Akhisarspor Teknik Direktör Okan Buruk ise futbolun adaletinin olmadığını söyledi. \"Şanssız bir gol emeklerimizi götürdü\" diyen Buruk, \"Çok önemli fırsatlara girdik. Eğer ikinci golü bulabilseydik maçı bitirmiştik. Futbolda böyle talihsizlikler var. Ankara\'da kazansaydık yukarıya biraz daha yaklaşacaktık. Bizim hedefimiz üst sıraları yakalamaktı. Üzgünüm ama her şeye rağmen futbolcularımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum\" diye konuştu. 
Ligde yerlerini sağlamlaştırdıklarını anlatan Okan Buruk, \"Üst sıralara yaklaşamasak da düşme potasına uzağız. Yerimizi sağlama aldık. Biz puan olarak rakibimize göre daha rahat konumdayız. Gençlerbirliği bu baskıyla maça başladı. Biz de buna göre rakip kalede pozisyonlar bulabileceğimizi biliyorduk. Nitekim öyle oldu\" ifadelerini kullandı. 
Yerli futbolcu konusunda da görüş bildiren deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu: 
\"Biz her zaman iyi Türk futbolcuların oynamasından yanayız. Ancak bizim oyuncu yetiştirme konusunda sorunumuz var. Şu an Akhisarspor en çok Türk futbolcu oynatan takım. Ancak formayı hak edecek yerli isimlerin sahada yer alması gerekiyor. Kaliteli Türk futbolcuları bulamazsak Süper Lig\'in de kalitesi düşer. Biz önce oyuncu yetiştirmeliyiz sonra yabancı kuralıyla ilgili düzenleme yapmalıyız.\"
 

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