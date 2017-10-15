T24 LogoT24 Logo
Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk: "Bu kadar atacağımızı düşünmüyorduk"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 6-1 mağlup ettikleri Trabzonspor maçının ardından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi

15 Ekim 2017 22:02

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 6-1 mağlup ettikleri Trabzonspor maçının ardından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Okan Buruk, maçın ardından yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu:
\"Maç öncesi gol atacağımızı düşünüyorduk ama bu kadar atacağımızı düşünmüyorduk. Önde hızlı oyuncularımız vardı. Rakimiz de açıkları vardı, önceki maçlarda gol yiyen bir takımdı. 3-1 olduktan sonra rakip belki üzerimizde baskı oluşturur diye düşünürken 4\'üncü golü bulduk. Oyuncular iyi niyetli. Trabzonspor oyuncuları da iyi niyetli. Oyun bize döndü. Trabzonspor karşısında 6-1 gibi inanılmaz bir sonuç aldık. Maçta sona kadar oyuncularımız konsantrasyonlarını bozmadılar. Vücut, ayak, beyinlerini, her şeyini ortaya koydular. Bu da galibiyeti getirdi. Özellikle savunmada çok iyi işler yaptık. Caner ve Mustafa inanılmaz oynadı. Tüm oyuncularımızı kutluyorum ve Trabzonspor\'a da kalan maçlarında başarılar diliyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Okan Buruk açıklamalar

HABER: TOLGA SAĞLAM - KAMERA: SELÇUK BAŞAR - TRABZON / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan BurukTrabzonsporOkan BurukRakimizOyuncularOyunVücutBuCanerMustafaTümDÖKÜMÜ Okan BurukTOLGA SAĞLAMKAMERA SELÇUK BAŞARTRABZONDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24