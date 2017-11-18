Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Süper Lig\'in 12. haftasında şampiyonluk adaylarından Beşiktaş\'la dün akşam Vodafone Park\'ta golsüz berabere kalıp 1 puan alan Teleset Mobilya Akhisarspor sonuçtan memnun kaldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş\'ın çok güçlü bir ekip olduğunu belirterek, \"Rakibimizin saha içi ve yedek kulübesinde inanılmaz kaliteli oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı 1 puan almak bizim için çok değerli. Karşılaşma içinde gollük pozisyonlara da girdik ancak değerlendiremedik. Erken bir gol yeseydik bizim açımızdan sonuç çok farklı olabilirdi. Nitekim kalecimiz Lukac kritik bir penaltı kurtardı. Futbolcularımı gösterdikleri mücadeleden ötürü kutluyorum\" açıklamasını yaptı.

Maçın hakemi Serkan Çınar\'ı da eleştiren Okan Buruk, \"Maçın başından sonuna kadar Çınar ve yardımcılarının baskısı altında kaldık. Her pozisyonu aleyhimize verdiler. Rakibimize penaltı ve kırmızı kart verilebilir bunlar ayrı şeyler. Ancak ikinci yarı Marvin\'in düşürülmesi de penaltıydı. Verilmeyen fauller, çıkan kartlar hepsi bizim aleyhimize oldu. Kadro yapımız ve gücümüz belli. Zaten çok iyi bir takıma karşı oynuyoruz, inanılmaz bir seyirci atmosferi vardı. Bir de burada hakemin bizi baskı altına sokması işimizi biraz daha zorlaştırdı\" yorumunu yaptı. Quaresma\'nın penaltısını çıkaran kaleci Lukac da mutlu olduğunu söyledi. Kariyerinde çok penaltı kurtardığını belirten tecrübeli eldiven, \"Şansım yanımdaydı. Penaltı kurtardım ve takımımız evine puanla döndü\" dedi.