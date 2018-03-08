Teleset Mobilya Akhisarspor rövanşı vermeyecek

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de sezonun ilk yarısında deplasmanda 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiği Trabzonspor\'u pazartesi günü ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor, rakibine rövanşı da vermemeye kararlı. Ligde Trabzon galibiyeti sonrası 12 maç kazanamayıp düşme hattına yaklaşmışken ardından üst üste 4 galibiyetle Avrupa hayali kurmaya başlayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Okan Buruk, \"İlk yarıdaki Trabzonspor maçı 6-1\'lik galibiyetimizle sonuçlanan farklı bir müsabaka olmuştu. Trabzonspor\'da sakatlıklar olmasına rağmen rakibin halen geniş ve çok güçlü bir kadrosu var. Kolay bir 90 dakika olmayacak\" diye konuştu.

\"İLK 5 İÇİNDE BULUNMA ŞANSIMIZ BULUNUYOR\"

Son haftalarda performanslarının artmasının ve yeni açılan statlarındaki taraftar desteğinin kendilerine güç verdiğini söyleyen Okan Buruk, \"Üst üste aldığımız 4 galibiyet ve özellikle Fenerbahçe karşısında deplasmandan 3 puanla dönmenin verdiği moralle seriye devam ettirmek istiyoruz. Takımda 2 haftadır forma giyemeyen Olcan\'ın sakatlığı da geçti. Kalan 10 maçtan 6\'sını evimizde oynayacağız. Son 4 haftadaki galibiyetlerimizle artık yeni hedeflerimiz var. Performansımızı aynı seviyede tutarsak puan cetvelinde ilk 5 içinde bulunma şansımız bulunuyor. Tırmanışımızı sürdürmemek için bir neden göremiyorum\" şeklinde konuştu.

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