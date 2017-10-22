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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor pes etmedi

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u da deplasmanda 6-1 yenerek büyük sükse yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, 3-1 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalarak pes etmedi

22 Ekim 2017 18:50

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

Süper Lig\'de üst üste Fenerbahçe\'yi 1-0, Trabzonspor\'u da deplasmanda 6-1 yenerek büyük sükse yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, 3-1 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalarak pes etmedi.
Bu sonuçla puanını 17\'ye yükseltip üst sıralardan kopmayan yeşil-siyahlıların teknik direktörü Okan Buruk, futbolcularının mücadele hırsından memnun olduğunu ancak karşılaşmada yaratıcı olamadıklarını söyledi. Takım savunmasını da istedikleri şekilde iyi yapamadıklarını belirten Buruk, \"Sanırım takımı bu maça iyi hazırlayamadım\" dedi. 
En kısa sürede eksikliklerini gidereceklerini ve hatalarını en aza indireceklerini ifade eden genç teknik adam, \"Hafta içinde ağrıları süren Olcan\'dan yararlanamadık. Takımımızda ayrıca pivot santrfor özelliği taşıyan oyuncu olmadığı için uzun toplarla sonuca gitmemiz zor. Bu yüzden orta sahadan atılan ara paslar ve duran toplarla sonuç alıyoruz\" yorumnu yaptı. Akigo, salı günü Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde Anagold 24 Erzincanspor ile karşılaştıktan sonra cumartesi günü lig mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

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