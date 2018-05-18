Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor maçının ardından

Okan Buruk, \"En çok sevindiğimiz şey Hasan Ali\'nin sahalara dönüşü ve iyi oyunu oldu\"

İrfan Buz, \"Hakkınızı helal edin\"

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında Osmanlıspor\'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada galibiyetten çok sezon başında sakatlanan 18 yaşındaki oyuncu Hasan Ali\'nin sahalara dönüşüne sevindiğini söyleyen Okan Buruk, \"Ligin son maçıydı. Geçen hafta Türkiye Kupası\'nı kazandık ve ligde Kayserispor deplasmanında aldığımız galibiyet bizi rahatlattı. Maça güvenle başladık. İzin verdiğim oyuncular oldu. Sezon içinde fazla şans bulamayan isimler oynadı. Kazanarak bitirmek bizim için anlamlıydı. İlk yarıda öne geçtikten sonra hatalar yaptık. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oldu. Günün sonunda kazanan takım olmak sevindirici. En çok sevindiğimiz ise sezon başında sakatlanan genç oyuncumuz Hasan Ali\'nin sahalara dönmesi ve iyi oyunu oldu. İlk 11\'de forma giyerek gol attı. Türk futbolunun geleceği için önemli bir oyuncu olacağına inanıyorum. Galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz\" dedi.

İRFAN BUZ: \"HAKKINIZI HELAL EDİN\"

Karşılaşmanın ardından helallik isteyen İrfan Buz, \"Her şeyden önce Akhisarspor\'u Türkiye Kupası\'nı kazandıkları için kutluyorum. Kolay bir iş değil. Okan Buruk\'u ve tüm Akhisar camiasını tebrik ediyorum. Oyuna baktığımızda bizim için sezonun bir aynası oldu. Gol bölgelerinde büyük sıkıntılar yaşadık. Kırılma anları bizim aleyhimize olan çok maç var. Çok mücadele verdik ama Akhisar\'a moralsiz geldik. Her maçta mücadele ettik ama kırılma anlarını kaybettik. Camiamızdan, yönetimimizden, kulüp çalışanlarından, hakemlerden herkesin hakkını helal etmesini istiyorum. Futbol içinde bunlar olabiliyor. Önümüze bakacağız\" diye konuştu.

Buz, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili yönetimle henüz görüşmediklerini söyledi.

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