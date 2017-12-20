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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor karşılaşmasına kilitlendi

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Kayserispor'a da 2-0 kaybederek son 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Teleset Mosilya Akhisarspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor mücadelesine kilitlendi

20 Aralık 2017 14:52

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de geçen hafta evinde Kayserispor\'a da 2-0 kaybederek son 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Teleset Mosilya Akhisarspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor mücadelesine kilitlendi.
Galatasaray karşılaşması sonrası yaptığı açıklamalar yüzünden 5 maç ceza alan teknik direktör Okan Buruk, kötü gidişatı durduracaklarını söyledi. Ankara\'da takımın başında sahaya çıkamayacak teknik adam, \"Kötü seriyi mutlak bitirmeliyiz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızın farkındayız\" dedi.
Deplasmanlarda iyi mücadele ettiklerini anlatan Buruk, \"Saha ve hava koşulların nasıl olacak bilemiyoruz. Sahanın buz tutma ihtimali olabilir. Ancak şartlar ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Önceliğimiz 3 puanı hanemize yazdırmak ama kaybetmeden evimize dönmek de ayrı bir önem taşıyor\" diye konuştu. Puan kaybedilen maçlarda önemli eksiklerinin olduğunu vurgulayan Buruk, \"Hep istekli oynadık ancak skoru elde edemedik. Bireysel hatalarla geriye düştük. Umuyorum ilk yarının son haftasında bu handikapları aşarız\" yorumunu yaptı.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı ilk yarının son maçını kazanarak devre arasına moralli girmek isteyen Akhisarspor\'da sakat ve cezalı futbolcular teknik heyeti düşündürüyor. Akhisar\'da kart cezalıları sağ bek Lopes ve stoper Caner\'in yanı sıra, sakatlıkları süren golcüler Henrique ve Larsson, Başkent\'te görev alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, önemli eksiklerinin olduğunu ancak mazeret üretmeden mücadele edeceklerini söyledi.

 

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