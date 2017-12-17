Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor maçının ardından

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TELESET Mobilya Akhisarspor\'u deplasmanda 2-0\'lık sonuçla geçen Kayserispor\'un teknik direktörü Marius Sumudica, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Rumen çalıştırıcı, \"Maçın 1\'inci dakikasından 90\'ıncı dakikasına kadar oyunun kontrolü bizim elimizdeydi. 3 puanı sonuna kadar hak ettik. Rakibimizin ise net bir fırsatı yoktu\" dedi. Kayserispor\'daki hedeflerini de anlatan Sumudica, \"Ligde kalmayı başarı saymıyorum. Benim hedefim ilk 8\'e girmek. Üzerimizde hep bir baskı var. Sıralamada bizi takip eden takımlar kazanıyordu. Bugün biz de galip geldik, oyuncularımı kutluyorum\" yorumunu yaptı. Deniz Türüç değişikliğiyle ilgili de konuşan Şumudica, “Deniz Türüç’ü kötü oynadığı için değiştirmedim. Kupa maçında 70 dakika, sentetik bir sahada oynadı ve yoruldu. Kendisini Evkur Yeni Malatyaspor maçında hazır şekilde görmek istiyorum. Sakatlanmasını ya da yorulmasını istemedim. Bu yüzden Deniz’i dinlendirmeyi tercih ettim. İlk devre bitmeden 3 maçımız kaldı. Bunlardan ikisi kupa, diğeri lig maçı. Hepsi çok önemli\" diye konuştu.

\"HAKEM PENALTIMIZI ES GEÇTİ\"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk\'un cezalı olması nedeniyle basın toplantısına katılan Antrenör İrfan Saraloğlu ise hakemden dert yandı. Saraloğlu, \"Hakem penaltımızı es geçti. Lehimize düdük çalsaydı, beraberliği yakalayıp ikinci golü arama şansımız olurdu. Muhtemelen hafta içi verilen demeçler hakem arkadaşımızı etkilemiş olabilir\" dedi. Maçı da değerlendiren Saraloğlu, “Maçın başına dönecek olursak kadro kurmakta sıkıntı yaşadık. Cezalı ve sakat oyuncularımız vardı. Kullanabileceğimiz oyuncular bugün bizlerle beraber değildi. Karşılaşma her iki taraf için de zorluydu. Sıkı bir rakibimiz vardı. İlk yarı itibariyle çok fazla pozisyon oldu diyemeyiz. Buna hava ve saha şartları da etkendi. İlk yarıda yapılan bireysel bir hatayla rakibe gol şansı verdik. Golü kalemizde gördükten sonra rakip öne geçmenin motivasyonu ile biraz daha iyi savunma yaptı. Çok fazla pozisyon vermedi. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler biraz hareketlenmemizi sağladı. Ancak yine de çok etkili oynadığımızı söyleyemeyiz. Kendimizi haftaya oynayacağımız Osmanlıspor maçına daha iyi hazırlamalıyız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica\'nın açıklamaları

- Akhisarspor Antrenörü İrfan Saraloğlu\'nun açıklamaları

HABER: İlker KILIÇASLAN-KAMERA: Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)