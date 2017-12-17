Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: 0-2

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER:

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Mustafa Yumlu (x), Caner (xx), Orhan (x), Kadir (xx) (Dk. 46 Muğdat x), Serginho (xx), Aykut (x) (Dk. 37 Barbosa x), Olcan (xx), Soner (xx), Ömer (xx), Hora (x) (Dk. 80 Emnes x)

KAYSERİSPOR: Lung (xxx) - Lopes (xx), Kana-Biyik (xxx), Sapunaru (xxx), Atila (xx), Badji (xx), Şamil (xxx), Güray (x) (Dk. 9 Boldrin xx), Deniz (xx) (Dk. 72 Espinoza Toledo xx), Mendes (xxx) (Dk. 86 Stojiljkovic), Umut Bulut (xxxx)

GOLLER: Dk. 20 ve 75 Umut Bulut (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 28 Aykut, Dk. 56 Olcan, Dk. 89 Caner (Akhisarspor), Dk. 83 Boldrin (Kayserispor)

SÜPER Lig\'de 7 haftadır yüzü gülmeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde sezonun flaş takımlarından Kayserispor\'a da yenilmekten kurtulamadı: 0-2. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 20 ve 75\'inci dakikalarda Umut Bulut attı. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray deplasmanı sonrası PFDK\'dan 5 maç ceza alması sebebiyle maçı locadan izledi. Buruk, takımını sahaya 4 değişiklik yaparak sürse de galibiyet hasretine son veremedi. Akhisar\'da Onur, Henrique ile cezalı Lopes ve Sissoko\'nun yerine Orhan, Ömer, Serginho, Hora, ilk 11\'de oynadı. Akhisarspor’u trübünlerde yaklaşık 2 bin taraftar desteklerken, Kayserispor’dan ise yaklaşık 100 kişilik taraftar gurubu takımlarına destek verdi. Bu skorla Akhisar 19 puanda kalırken, Kayseri 30 puanla zirve yarışını sürdürdü.

6\'ncı dakikada gelişen Kayserispor atağında Güray\'ın kale önüne gönderdiği topa yükselen Deniz\'in kafa şutu az farkla auta çıktı.

11\'inci dakikada ceza sahası dışından Akhisarspor\'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Olcan\'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Lung son anda kornere çıkardı.

20\'nci dakikada Kayserispor öne geçti. Akhisarspor defasında Aykut\'un hatasını iyi değerlendiren Umut Bulut topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

İlk yarı bu golle bitti.

47\'nci dakikada gelişen Akhisarspor atağında Ömer Bayram\'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

51\'inci dakikada Kayserispor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Sapunaru\'un kaleye gönderdiği direk şut az farkla auta çıktı.

75\'inci dakikada fark 2\'ye çıktı. Kayserispor atağında Espinoza Toledo\'nun ceza sahası dışından şutu kaleci Lukac\'tan sekti. Boldrin\'in kafayla tamamlamaya çalıştığı top üst direkten geri döndü. Kale önündeki Umut Bulut, dönen topu boş ağlarla buluşturarak takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

Kayserispor’un ikinci golünün ardından Akhisarspor’lu taraftarlar takımını alkış yaparak protesto etti.

Maç bu skorla sonuçlandı.



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