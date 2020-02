Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçının ardından

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Fatih Terim: \"Allah\'ın adaleti şaşmıyor\"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazanıp şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde ettikleri Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından, \"Herkesin adaleti şaşıyor, Allah\'ın adaleti şaşmıyor\" dedi.

Terim, maçtan sonra, \"Açıkçası ne istatistik, ne iyi oyun, ne kötü oyun, ne kaçan penaltı, bunların hepsinin dışında sorumluluğunun bilincinde, ne yapması gerektiğini bilen bir takım vardı sahada. Böyle maçları, böyle bir atmosferde oynamak kolay değil. İnanıyorum ki Allah bizim yanımızda. Bu kadar düzgün, doğru, her şeyini veren bir takımız. Konuşmuyoruz ama susmamız demek görmüyoruz, duymuyoruz, bir kez de olsa konuşmayacağız değil. Herkesin adaleti şaşıyor Allah\'ın adaleti şaşmıyor. Böyle bir durumda 3 puan müthiş bir iş. Son iki haftaya lider giriyoruz. İnşallah lider çıkarız\" diye konuştu.

Basın toplantısında \"Bugün berabere de kalabilirdik, yenilebilirdik de\" diyen Terim, \"Her şeyin farkındayız ama mümkünse konsantre vaziyette kalmak istiyoruz. Muhakkak konuşuruz ama son haftada mı olur, ne zaman olur bilmiyorum. Enteresan işler oluyor. Açıkçası bu kadar gergin bir ortamda ben de germek istemiyorum. Tamamen takımıma konsantreyim. 2 hafta daha böyle olacak. Şöyle bir örnek vereyim. Kazanmasaydık bunu söylemezdim. Dünyanın ne tarafında görülmüş, çok önceden karar verilmiş bir kupa finali 5 gün önce 1 gün sonraya alınıyor. Bizim Akhisar\'la oynayacağımız kupa yarı finali maçından önce pazar günü Başakşehir\'le oynadık. Bir bahane bulmadık. Federasyon\'a resmi olarak Galatasaray antetli kağıtla başvuruda bulunduk. Durumu anlatıp bari Alanyaspor maçını pazar günü saat 16.00\'da oynamayı istedik. Yazılı başvurulara cevap vermiyorlarmış. 6 günde 3 maç oynadık. Kimseye sormadan, hiçbir gerekçe göstermeden cuma günü olan kupa maçını perşembe gününe alıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki, \'Akhisar sen çok üzme kendini, ben sana kupaya hazırlanmak için 4 gün veriyorum.\' Kimse konuşmuyor. Kimse bir gerekçe göstermiyor. Siz 30 milyon Galatasaraylıyı hiçe mi sayıyorsunuz? Bu o mu demek. UEFA\'da bir final maçı öncesi 5 gün önceden gerekçe göstermeden değişiklik yapabilir misiniz. Bu ve buna benzer şeyleri yeri geldiği zaman uzun uzun konuşacağız\" diye konuştu.

Takımın Akhisar maçının ikinci yarısındaki performansıyla ilgili birçok sebep sayabileceklerini belirten Terim, \"Hiçbir şeyin 3 puan kadar önemi yok. Son zamanlarda yapmadığım şeyi yapıp 2 değişiklik birden yaptım. 3 maç kala deplasmanda oynuyorsunuz. Aradaki farkı korumak istiyorsunuz. Dışarıda veya içeride birçok şey oluyor. Baskılar oyuncuların performansını bu hale getirebilir. Çok kritik bir yerden 3 puanla döndük. Bu müthiş bir olay. 3 puanlar bazen iyi oyunlardan çok daha değerlidir. Artık bir içeride bir dışarıda maçımız kaldı. Zaten bizim oynayacağımız takımı yazılı ve görsel basın başta olmak üzere herkes bizden önce hazırlıyor\" ifadelerini kullandı.

Gomis\'in üst üste kaçırdığı 2 penaltıyı yorumlayan Fatih Terim, \"Golcüler bazen bunu yaşayabilirler. Biliyormuş gibi geçen hafta, bir penaltı daha olursa ona attıracağımı söylemiştim. Olmadı. Çok istediğiniz zaman bazen olmayabilir. Bizim takımımızın önemli bir parçası. Bir daha olursa bir daha attırırız. Kendi istemeyene kadar\" dedi.

OKAN BURUK: \"EN KÖTÜ SENARYO GERÇEK OLDU\"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray mağlubiyetinden sonra kendileri için en kötü senaryonun gerçek olduğunu söyledi. Buruk, \"En kötü senaryo maçın başında gol yemekti. Kalemize ilk gelen 2 top gol oldu. Kazandığımız penaltı vardı. Onu atabilsek ikinci yarıda beraberliği sağlamak çok daha kolay olacaktı. İkinci yarıda çok daha baskın oynayan bir Akhisarspor vardı. Bulduğumuz golden sonra pozisyonlarımız vardı. Eşitliği yakalayabilirdik. Topla oynama süresinde yüzde 70\'lere kadar çıktığımız bir bölüm var. Oyuncularım maçı çevirmek adına her şeyi yaptı. Oyuncularımı kutluyorum. Galatasaray\'a bundan sonra başarılar diliyorum. Hafta içinde kupa finalimiz var. Ondan sonra lig devam edecek bizim için. Ligde 2 finalimiz daha var\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'in açıklamaları

-Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk\'un açıklamaları

HABER: Barış GEZİCİ - KAMERA: İlker KILIÇASLAN / AKHİSAR, (DHA)