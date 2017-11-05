Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-4

Barış GEZİCİ / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kerem Ersoy (xx), Mustafa Sönmez (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Lopes (xx), Mustafa (x), Caner (x), Ömer (xx), Sissoko (x), Serginho (x) (Dk. 61 Barbosa x), Soner (x), Larsson (x), Onur (x) (Dk. 46 Emnes x), Henrique (x) (Dk. 46 Hora x)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx) - Gassama (xx), Tzavellas (xxx), Nskala (xx) (Dk. 80 Berkan x), Fofana (xxx), Efecan (xxx), Welinton (xx), Taha (xxx) (Dk. 82 Lungu), Emre (xxx), Fernandes (xxx) (Dk. 73 Maniatis xx), Vagner Love (xxx)

GOLLER: Dk. 8 ve 35 Fernandes, Dk. 57 Emre, Dk. 76 Love (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Nskala, Tzavellas (Alanyaspor), Caner, Ömer (Akhisarspor)

SÜPER Lig\'de geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir\'e 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor\'a da farklı mağlup olarak bu sezonki ilk iç saha yenilgisini aldı: 0-4. İlk yarıyı Fernandes\'in golleriyle 2-0 yenik kapatan yeşil-siyahlılar, ikinci devre de rakibine direnemedi. Emre\'nin 57, Love\'un da 76. dakikada attığı gollerle ekarte olan Ege temsilcisi bu sezon ilk kez sahasında puan alamadı. Ligde 3. sıraya kadar tırmandıktan sonra üst üste 2 mağlubiyetle düşüşe geçen Akhisarspor, 17 puanda kaldı. Ligdeki 4. galibiyetini alan Alanyaspor ise 14 puana yükseldi.

4\'üncü dakikada ani gelişen Akhisarspor atağında topla buluşan Henrique sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Brezilyalı forvetin şutunda Haydar gole izin vermedi.

5\'inci dakikada Mustafa\'dan seken topu önünde bulan Vagner Love sert vurdu. Kalyeci Lukac meşin yuvarlağa hakim oldu.

8\'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Vagner Love\'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

32\'inci dakikada Alanyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Emre\'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Vagner Love\'ın şutu üst direkten geri döndü.

35\'inci dakikada Alanyaspor farkı 2\'ye çıkardı. Lukac\'ın Caner\'e gönderdiği hava topunda araya giren Fernandes ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla fileleri ikinci kez sarstı: 0-2

İlk yarı bu skorla bitti.

55\'inci dakikada Ömer\'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Hora topu Emnes\'e indirdi. Emnes\'in şutunu kaleci Haydar kurtardı.

57\'inci dakikada Alanyaspor bir gol daha buldu. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre sert bir vuruşla kaleci Lukac\'ı mağlup etti: 0-3.

67\'inci dakikada Fernandes\'in sağdan ortaladığı topa Emre vurdu, ancak kaleci Lukac meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

76\'ıncı dakikada Alanyaspor 4. golü buldu. Maniatis\'in pasında ceza sahasına giren Vagner Love bekletmeden vurarak maçın skorunu belirledi: 0-4.