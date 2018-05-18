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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor 2-1 Osmanlıspor

Ege temsilcisi, Süper Lig'e veda eden Osmanlıspor'u mağlup etti

18 Mayıs 2018 23:16

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde ligde veda eden Osmanlıspor'u 2-1 yendi.

Karşılaşma öncesi Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi olan Teleset Mobilya Akhisarspor, şampiyonluğu taraftarının önünde kutladı.

Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip 32. dakikada Hasan Ali Adıgüzel'in ceza sahasının dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Osmanlıspor ise ilk yarının son dakikalarında Furkan Özçal ile skora 1-1'lik dengeyi getirdi. 

Maçta son sözü Muğdat söyledi ve ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

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