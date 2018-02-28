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Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray maçından notlar

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA) Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak'ta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor maçıyla kapılarını açan yeşil-siyahlıların yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu, ilk kez 3 büyüklerden birini ağırladı

28 Şubat 2018 00:10

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 28 Ocak\'ta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor maçıyla kapılarını açan yeşil-siyahlıların yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu, ilk kez 3 büyüklerden birini ağırladı. Hem Akhisarlılar hem de Galatasaray taraftarları tarihi maçta statta kendilerine ayrılan tribünleri doldurdu.
Futbolculuk kariyerinde 12 sezon Galatasaray forması giyen Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla eski takımı ve hocası Fatih Terim\'e rakip oldu. Cimbom\'da yaşadığı 7 şampiyonluğun 4\'ünü Terim yönetiminde kazanan, tecrübeli teknik adamla UEFA Kupası ve 2 Türkiye Kupası kaldıran Buruk, bu kez hocasını kupadan eleme hedefiyle sahaya çıktı. 
Akhisarspor taraftarları maç öncesi Galatasaray Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim\'e büyük ilgi gösterdi. İkiliyle fotoğraf çektiren taraftarlar, Fatih Terim\'e çiçek verdi.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, mücadele öncesi İstiklal Marşı okunurken ay-yıldızlı bayraklarımızı açtı.
Galatasaray\'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig\'de son Bursaspor maçında ilk 11\'de oynayan Maicon, Linnes, Donk, Gomis, Nagatomo, Feghouli gibi isimlere bu maçta ilk 11\'de yer vermezken yerlerine Mariano, Ahmet, Tolga, Yasin, Sinan ve Latovlevici\'yi sahaya sürdü.
Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11\'de tek değişiklik yaptı. Buruk, Süper Lig\'de Atiker Konyaspor maçını 3-0 kazanan kadroyu bozmayıp yalnız kaleci Lukac\'ın yerine Fatih\'i oynattı. Ligde bu sezon şans bulamayan kaleci Fatih, kupada ise 6\'ncı kez forma giydi.
Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki son 2 sezonunda çeyrek final oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez yarı finalde mücadele etti.

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