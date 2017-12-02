Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xxx) - Lopes (xxx), Mustafa (xx), Caner (xx), Kadir (xx), Olcan (xx), Sissoko (xxx), Soner (xx), Hora (xx) (Dk. 86 Muğdat), Larsson (x) (Dk. 41 Barbosa x), Emnes (x) (Dk. 46 Henrique x)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx) - Chebake (xx), Azubuike (x) (Dk. 62 Buğra x), Sadık (xxx), Cissokho (xx), Meza (xx), Pereira (xxx), Murat (xx) (Dk. 75 Eren), Aytaç (xx), Adem (x) (Dk. 82 Deing), Boutaib (xx)

SARI KARTLAR: Cissokho, Murat, Azubuike, Adem, Aytaç (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig\'de 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor\'la yenişemedi: 0-0. İki takım da maç boyunca girdiği pozisyonları değerlendiremeyince, müsabaka başladığı gibi sona erdi. Bu sonuçla Akhisarspor 3 puan hasretini 6 maça çıkarırken, puanını da 19 yükseltti. Geçen hafta evinde Beşiktaş\'la da golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor ise bu maç sonunda puanını 16\'ya çıkarttı.

14\'üncü dakikada Aytaç’ın kullandığı kornerde Adem’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

31\'inci dakikada Aytaç’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Meza kafayı vurdu, Lukac son anda topu kornere çeldi.

52\'nci dakikada Boutaib’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç’ın şutunu Lukac çeldi.

55\'inci dakikada Olcan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda top direği sıyırarak yandan auta çıktı.

59\'uncu dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta sağ çaprazda topla buluşan Pereira’nın şutunu Lukac son anda tokatladı.

81\'inci dakikada Lopes’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Henrique kafayla Olcan’a indirdi. Olcan’ın yarım volesinde top yandan oyun alanını terk etti. İki takımın kalan dakikalardaki çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1\'er puana razı oldu.

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