T24 LogoT24 Logo
Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor - Balıkesirspor Baltok: 2-2 (Hazırlık maçı)

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor Baltok'la 2-2 berabere kaldı

25 Mart 2018 21:09

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık maçında 1\'inci Lig ekibi Balıkesirspor Baltok\'la 2-2 berabere kaldı. Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda Kutluhan Bilgiç\'in yönettiği özel müsabakada Beleck ve Anıl\'ın gollerine engel olamayarak 2-0 geriye düşen Akhisar ekibi Barbosa ve Henrique ile skorda denge sağladı.
11\'inci dakikada Balıkesirspor Baltok öne geçti. Sağdan Uğur’un ortasında iyi yükselen Beleck’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
57\'nci dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Mehmet Boztepe’nin sağ kanattan ceza sahasına yerden yaptığı ortada Anıl topu filelere gönderdi: 0-2. 
62\'inci dakikada Bilal’in defans arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Barbosa düzgün vurdu: 1-2.
82\'nci dakikada Lopes’in ortasında ceza sahasında Henrique’nin dokunuşuyla Akhisarspor beraberliği yakaladı: 2-2. Maç da bu skorla sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR DHA Spor Toto Süper LigTeleset Mobilya AkhisarsporLigBalıkesirspor BaltokSpor Toto Akhisar Stadyumu Kutluhan BilgiçBeleckAnılAkhisarBarbosaHenriqueSağdan UğurunBeleckinMehmet BoztepeninBilalin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24