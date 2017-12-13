Teleset Mobilya Akhisarspor - Ankara Demirspor: 1-1

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Cemal Bingül (xx), Deniz Turgut (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (x) - Alperen (xx), Eray (xxx), Barbosa (xx), Muğdat (xxx), Hora (xx), Orhan (xx), Ömer (xx) (Dk.70 Serginho x), Olcan (xxx) (Dk. 46 Soner x), Emnes (xxX), Caner (xx) (Dk. 46 Sissoko xx)

ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır (xx), Bilal (xx) (Dk.79 Adem x), Burak (xxx), Hasan Ahmet Sarı (xx) (Dk. 46 Hasan Kaya xx), Barış (xx), Celal (xxx), Ahmet (x), Çınar (xx), Sebahattin (xx)(Dk. 46 Furkan x), Kerem Hakan (xx), Umut (xx)

GOLLER: Dk.8 Burak (Ankara Demirspor), Dk.34 Olcan (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Ahmet (Ankara Demirspor)

Süper Lig\'de bir türlü istediği sonuçları alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda turladı. İlk maçta deplasmanda 3-0 yendiği 3. Lig ekibi Ankara Demirspor ile evinde 1-1 berabere kalan Akhisarspor, rövanşı kazasız atlatıp adını son 16 turuna yazdırdı.

2\'nci dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında Hasan Ahmet Sarı’nın kaleye çektiği şutta kaleci Fatih gole izin vermedi.

8\'inci dakikada Ankara Demirspor öne geçti. Geri pasta topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Fatih\'in vuruşunda meşin yuvarlak Burak\'a çarpıp ağlara gitti: 0-1.

34\'üncü dakikada Akhisarspor skorda dengeyi sağladı. Ömer Bayram’ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Olcan’ın vuruşunda ağlar havalandı: 1-1.

52\'nci dakikada Akhisasporlu Alper’in ortasında Sissoko kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı. .

60\'ıncı dakikada Ömer Bayram’ın soldan ortasına iyi yükselen Hora’nın kafa vuruşunu kaleci Bahadır çeldi. Pozisyonu takip eden Emmen\'in şutunda top üst direkten dışarı gitti.

75\'inci dakikada Ankara Demirspor atağında Kerem Hakan’ın ceza sahasından ortaladığı topa yükselen Hasan Kaya’nın kafa vuruşu yan direkten geri döndü. Mücadelede başka gol olmayınca Akhisarspor rakibini elemeyi başardı.

77\'nci dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza yayın dışından Soner’in vuruşu defanstan sekerek kaleye yöneldi. Kaleci Bahadır on anda topu kornere çıkardı.

90+1\'inci dakikada Ankara Demirspor’un atağında Burak’ın ceza sahası dışından verdiği pasla buluşan Adem’in kaleye çektiği şut az farkla auta çıktı.