Teleset Mobilya Akhisarspor - Anagold 24Erzincanspor: 6-0

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Candaş Elbil (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xx) – Alperen (xxx), Eray (xx), Aykut (xxx), Barbosa (xxx), Muğdat (xxx), İoan Hora (xxxx), Lopes (xx) (Dk. 46 Ömer Bayram xx), Orhan(xx), Marvin Emnes (xx), Kadir (xx)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Kıvanç (x) - Yunus Emre (x), Müslüm(x) (Dk. 46 Serhat Keskinsoy x), Oğuz (xx), Berkant (xx) (Dk. 80 Alper Aksu x), Murat (xx), Fatih Mustafa (xx), Emre (x), Hakan (xx), Ensar (x) (Dk. 67 Serkan x), Gökhan (xx)

GOLLER: Dk. 14, 26 ve Hora, Dk. 29 Alperen, Dk. 54 (Pen.) ve 76 Muğdat (Teleset Mobilya Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Lopes (Teleset Mobilya Akhisarspor), Emre (Anagold 24Erzincanspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştığı Anagold 24Erzincanspor’u 6-0 mağlup ederek adını son 32’ye yazdırdı. Maça yedek ağırlıklı kadroyla çıkan Süper Lig temsilcisi Akhisar\'ın gollerini 14, 26 ve 53. dakikalarda Hora, 54 ve 76. dakikada Muğdat ile 29. dakikada Alperen attı.

14. dakikada Akhisarspor’un atağında Muğdat’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hora zor pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

26. dakikada üst üste ataklarla Erzincanspor’u sıkıştıran Akhisarspor’da ceza sahası içerisinde topu kale önüne kadar getiren Hora, takımının ikinci gölünü attı: 2-0.

29. dakikada yine Akhisar atağında Muğdat’ın ortasında kale önünde yükselen Alperen topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

53. dakikada Erzincanspor ceza sahasının sağ çaprazından Marvin Emnes’in verdiği pası karşılayan Hora, maçtaki üçüncü golünü kaydetti: 4-0.

54. dakikada Erzincanspor’un kalecisi Kıvanç’ın ceza sahası içerisinde Muğdat’ı düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muğdat topu ağlarla buluşturdu: 5-0.

76. dakikada Akhisarspor atağında Hora’nın vuruşu kaleciden sekti. Muğdat dönen topu ceza sahası dışında aşırtma vuruşla ağlara gönderip skoru belirledi: 6-0.