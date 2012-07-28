Telesekreteri kıskandı kocasını kabloyla dövdü

Mersin’de emekli memur 52 yaşındaki Abdülmecit Bıyıklı, iddiaya göre cep telefonuyla aradığı abonenin telesekreter sesini duyarak kıskançlık krizine giren eşi Fatma Bıyıklı tarafından kablo ile dövülerek hastanelik edildi.

İddiaya göre, Abdülmecit Bıyıklı, 2 çocuk annesi eşi Fatma Bıyıklı ile birlikte otururken cep telefonuna cevapsız çağrı geldi. Bıyıklı, yanıt vermek için numarayı arayınca karşısına telesekreter çıktı. Bu sırada telefondaki kadın sesini duyan Fatma Bıyıklı, “Sen hangi kadınla görüşüyorsun” diye bağırınca çift arasında tartışma çıktı.

Öfkelenen kadın, tartışma sırasında tokatladığı Bıyıklı’ya eline geçirdiği elektrik kablosuyla vurmaya başladı. Mağdur koca şikâyetçi oldu