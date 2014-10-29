Telepgraph: Davutoğlu, kibirli bir Batı portresi çiziyor

İngiliz Daily Telepgraph gazetesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun BBC'ye verdiği röportajı haberleştiriyor. Telegraph'a göre Davutoğlu, "kibirli bir Batı portresi çiziyor."

Haberde, Türkiye'nin Suriyeli muhalifleri Kobani'de savaşmak için donatma talebi başlığa taşınıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazete ayrıca Davutoğlu'nun kara operasyonu hakkındaki "Eğer onlar kendi birliklerini göndermezse, aynı risklerle Türkiye'nin göndermesini nasıl beklerler" sözlerine de yer veriyor.

Haberde Kuzey Irak'tan bir grup peşmergenin Kobani'de savaşmak üzere yola çıktığı da belirtiliyor.

Buna göre 80 peşmergenin, büyük silahların ve mühimmatın bulundupu 40 araçlık bir konvoy, Kobani'ye gittiği ifade ediliyor.

72 peşmergenin ise hava yoluyla Türkiye'ye geçeceği kaydediliyor.

Gazete, Orta Doğu'nun güçlü ülkelerinden Türkiye'nin Esad'ın devrilmesi talebinde fazla hızlı davrandığını ve Batı'nın bunu başta memnuniyetle karşıladığını yazıyor.

Ancak daha sonra Ankara'nın radikal muhaliflerin sınırdan geçişine yardım etmekle suçlandığını belirten gazete, IŞİD gibi örgütlerin oluşmasına bu yardımların yol açtığını belirtiyor.

Ayrıca Davutoğlu'nun röportajda "kibirli bir Batı portresi çizdiğini" yazan gazete, Başbakan'ın Batı'yı harekete geçmemek ya da Suriye'ye yönelik uzun vadeli bir askeri operasyona girişmemekle suçladığını ifade ediyor.