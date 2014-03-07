Telekulak Komisyonu üyesi vekiller: Polis, 'dinlemeleri Doblo'yla yapıyoruz' dedi

Binlerce kişinin yasadışı olarak dinlenmesiyle ilgili iddiaların ortaya çıkmasını TBMM'nin Telekulak Komisyonu'nda yer alan AKP'li üyeler Şuay Alpay, Yılmaz Tunç ve Bilal Uçar, Yeni Şafak'tan Kezban Bülbül'e konuştu. Geçtiğimiz yıl telefon ve ortam dinlemeleri konusunda Emniyet'ten TÜBİTAK'a, MİT'ten TİB'e kadar birçok kurumla görüşen Meclis Telekulak Komisyonu üyeleri kendilerine o zaman 'tatmin edici bilgiler verilmediğini' söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne giden komisyon üyeleri sunucu (server) merkezini görmek isteyince, 'alay edilircesine', "Dinlemeler yalnızca Doblo araçlarla yapılıyor" dendiğini söyledi.

Telefon ve ortam dinlemelerine ilişkin iddialar üzerine, geçtiğimiz yıl kamuoyunda 'Telekulak Komisyonu' olarak bilinen 'Haberleşme Özgürlüğü'ne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu' kurulmuştu. Komisyon üyeleri o zamanki çalışmalar sırasında, "Devlet içinde bir çetenin bu işleri yaptığını düşündüklerini ancak bunu delillerle tespit edemediklerini" söyledi. Komisyon Üyesi AKP Elazığ Milletvekili Şuay Alpay, bilgi almak üzere Emniyet'e gittiklerinde "yetkililerin gayri resmi bir tavırla karşıladıklarını" belirterek şunları söyledi:

'Aklımızla alay ettiler'

"Ben, 'server merkezine ne zaman iniyoruz' dedim. Onlar da birbirlerine baktılar, 'Bizim öyle merkezimiz yok' dediler. Ben ve birkaç milletvekili arkadaşımız da, 'Bizim zekâmızla alay etmeyin' dedik. Sonra bize Doblo marka bir araç gösterdiler, 'dinlemeyi bununla yapıyoruz' dediler. Emniyet'e gittiğimizde bir gariplik sezdik. Sanki bir şeyler saklıyor gibiydiler, garip izah edilemeyen bir hal vardı. Yasadışı dinlemeler konusunda somut delile ulaşamadık. Son yaşanan olaylardan sonra kurumların çok da masum olduğuna inanmıyorum."

'Çeteyi o zaman göremedik'

Telekulak Komisyonu Üyesi AKP Denizli Milletvekili Bilal Uçar ise o zaman yasadışı dinlemeleri herkesin devletin üstüne attığını ancak belli bir adres olmadığını belirtti. Gittikleri kurumlardan aldıkları bilgilerin kendilerini tatmin etmediğini kaydeden Uçar, "Dinlemelerin devlet imkanları ile yapıldığını biliyorduk. Ancak devlet içinde maksadını aşan çalışmalar yapan çeteler olduğunu o zaman görememiştik. Devlet imkânlarını kullanan bir çetenin varlığı hissediliyordu. Ancak gezdiğimiz hiçbir kurumda bize verilen bilgilerden tatmin olmadık" diye konuştu.

'Araçları gördük ama biz anlamayız ki...'

Telekulak Komisyonu Sözcüsü AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da o dönemki çalışmalar sırasında paralel yapıya ilişkin somut bir tespitlerinin olmadığını belirterek, "Dinlemeler konusunda sorunların, eksikliklerin nerelerden çıkabileceğini gördük. Ancak bunun kimler tarafından yapıldığını bilmiyorduk. TİB'e gittik. Teknik durumla ve hukuki durumla ilgili bilgi aldık. Orada cihazları gördük ama bunlarla neler yapıldığı biz bilemeyiz" dedi. Tunç, bu aşamada tekrar benzer bir komisyon kurulması önerisinin değerlendirilebileceğini dile getirdi.