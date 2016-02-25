Telekulağa geri mi dönülüyor?

En son Ankara’da 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrasında, artan terör eylemleriyle birlikte gündeme gelen istihbarat zafiyetine yönelik eleştirilere karşı yeni önlemler geliyor. 17 Aralık operasyonlarının ardından zorlaştırılan arama ve dinleme kararları yeniden esnetiliyor.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; Ankara saldırısı sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde polisin istihbari dinleme yapması da gündeme geldi. Terör ve istihbarat polisinin, ‘son yasal düzenlemelerin ardından dinleme kararlarının zor alındığı, sadece fiziki takibin terör olaylarının önüne geçilmesinde yeterli olmadığı’ görüşü üzerine, Davutoğlu’nun talimatıyla bu konuda çalışma başlatıldı.

17 Aralık operasyonlarından sonra başlatılan paralel yapı soruşturmalarında, birçok kesimden vatandaşın terör örgütleriyle bağlantılı gösterilerek dinlendiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine 21 Şubat 2014 tarihli yasal değişiklikle Ağır Ceza, Sulh Ceza, Asliye Ceza, TMK 10. madde ile yetkili hâkimliklerce tek hâkim tarafından verilen arama ve dinleme kararları zorlaştırılmıştı. Dinleme ve uzatma kararları için Ağır Ceza’daki 3 hâkimin oybirliği şartı getirilmişti.

Tek hâkimin kararı yeterli olacak

Yeni çalışmayla istihbari soruşturmalarda dinleme kararı şartları yeniden belirlenecek. Dinleme kararı verilmesi için Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görevli 3 kişilik heyet yerine, bir hâkimin kararı yeterli olacak. Acil takip gerektiren durumlarda Sulh Ceza Hâkimlikleri ile nöbetçi mahkemelerden de dinleme ve teknik takip kararı alınabilecek. Somut delil ve kuvvetli şüphe olmadan da güvenlik açısından risk taşıyan konularda dinleme kararı verilebilecek. Terör örgütleriyle ilgili halen Ağır Ceza Mahkemeleri’nde alınan dinleme kararları, nöbetçi mahkemelerden de çıkarılabilecek, 3 aylık dinleme süreleri gerekli görüldüğünde yine aynı koşullarda uzatılabilecek.