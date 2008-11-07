'Telekom'un gizli ortağı AKP'

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu 14 Kasım’da Telekomünikasyon A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılacağını hatırlatarak, “Bu Genel Kurulda yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile üyeler seçilecek. Acaba Türk Telekom’a üçüncü bir ortak mı geliyor? Bu ortak ile ilgili duyumlarımız var, 14 Kasımı bekleyin” dedi.Kılıçdaroğlu, Meclisde düzenlediği basın toplantısı ile Türk Telekom’a ilişkin yeni iddialar gündeme getirdi.Kılıçdaroğlu Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin 14 Kasım 2008 tarihinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısını hatırlatarak, AKP iktidarı ile ilgili yeni iddialar ortaya attı. Kılıçdaroğlu, “Bu vesileyle bir özelleştirme başarısı olarak AKP iktidarınca kamuoyuna sunulan, ama bu geldiğimiz noktada şaibe bir özelleştirmenin bütün unsurlarını taşıyan bu yapı ile ilgili bazı gelişmelerin kamuoyunun dikkatine sunmak istedik” dedi.Kılıçdaroğlu, Türk Telekom’un özelleştirilmesi sırasında Hariri ailesine ve bu aileye ait Oger Telekom’a büyük katkıları olduğu ileri sürülen Abdullah Tivnikli’nin AKP hükümeti üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirterek, Oger Telekom’un yüzde 35’nin Suudi Arabistan kralının sahip olduğu Saudi Telecom Company’ye satılmasında Tivnikli’nin ön planda olduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, “Bugüne kadar isminden pek söz edilmeyen Tivnikli’nin Türk Telekom hisselerinin önemli bir miktarını başkaları adına yedi emin olarak muhafaza ettiği söylenmektedir.Bu bağlamda iddia edilen gizli ortaklık payı dışında Tivnikli’ye şirket yönetiminden her yıl yaklaşık bir milyar dolarlık yatırım pastasının dağıtımında ve insan kaynakları politikasının belirlenmesinde ne gibi ayrıcalıklar verilmiştir?” diye sordu.Kılıçdaroğlu Hariri ailesinin ellerinde bulundurdukları Türk Telekom hisselerinin bir bölümünün Saudi Telecom Company’nin satın alması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bir davet mektubu yazıp yazmadığına ilişkin sorularını gündeme getiren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:“Özelleştirme sonrasında, mülkiyeti Türk Telekom’a ait 2 Audi marka araba, bir Mercedes Vito, bir otomobil ise Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırıma, bir Honda Accord marka araba da Ulaştırma Bakanın eşine tahsis edilmiş midir?Tüm bu arabaların kasko, vergi, bakım ve benzin harcamaları ne amaçla Türk Telekom tarafından karşılanmıştır? Bu tür tahsisat ve harcama Hükümet ile Oger Telekom şirketi ile yapılan ortaklık sözleşmesini bir zorunluluğu mudur?”Kılıçdaroğlu, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın Oğer Telekomünikasyon A.Ş.’yi temsil etmek üzere Türk Telekom’a denetim kurulu üyesi olmasını eleştirerek, şu soruları yöneltti:“Bir Başbakanlık Müsteşarı hangi gerekçeyle bir yabancı firmanın temsilcisi olarak denetim işlevini üstlenir. Bunun yasal bir engeli olamasa dahi akıl mantıkla bağdaşan bir yönü var mıdır? Türkiye Devletinin en yüksek devlet memuru olan müsteşar, denetim görevini yaparken yabancı firma olan Ojer Telekom yetkililerinden mi talimat alacaktır? Başbakanlık müsteşarının hangi gerekçeyle Hazine temsilcisi olarak atanmadığının da bilinmesine ihtiyaç vardır."Kılıçdaroğlu, AKP iktidarı ile ilgili şu iddiaları da gündeme getirdi:“14 Kasım’da Türk Telekom’un Olağanüstü Genel Kurul’unda üçüncü ortağın geleceğine yönelik duyumlarım var.”