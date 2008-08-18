Telekom'dan ev telefonu atağı

Türk Telekom, Siemens SHC ve Tekofaks Panasonic, kablosuz ev telefonlarında (DECT) yeni bir işbirliğini hayata geçirdi. İşbirliği kapsamında, 24 Eylül 2008'e kadar Panasonic ve Siemens markalarından belirlenen kablosuz telefon modellerinin birini alan müşterilere, şehir içi 500 dakika ücretsiz konuşma hediye edilecek.



Kampanyanın tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan, "evde ev, işte iş telefonu kullanılır" sloganının çok çabuk kabul gördüğünü, geçen yıldan bu yana Türk Telekom'un bu konuda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.



Demircan, hedeflerinin, müşteri memnuniyetini artırmak olduğunu ifade ederek, müşterilerinin sabit telefonlardan farklı beklentilerinin olduğunu anlattı.



Türkiye'de SMS uyumlu 100 bin telefon kullanıldığını, burada yüzde 25'lik büyüme potansiyeli bulunduğunu belirten Demircan, müşterilerin arayan numarayı görebilme, rehber gibi ilave özelliklerini de ev telefonlarından beklediklerini söyledi.



Demircan, Türk Telekom'un geçen yıl düzenlediği evlilik kampanyasında 100 binin üzerine çıktıklarını, Siemens SHC ve Tekofaks Panosonic ile hayata geçirdikleri kampanyayla da kablosuz ev telefonu kullanımını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.



Verilen bilgiye göre, telefon kampanyasında sunulan bedava dakikalar 24 Ekim 2008 tarihine kadar geçerli olacak. Hediye dakikalar, satın alınan SMS özellikli kablosuz telefonların kutuları içerisindeki şifreli kartlarla müşterilere sunulacak.