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Bilim / Teknoloji

Telekom'dan 'çıplak ADSL' müjdesi

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre ADSL abonesi olmak için telefon hattı alma zorunluluğu kaldırılıyor.

25 Kasım 2008 02:00

Türk Telekom İcra Kurulu Başkanı (CEO) Paul Doany, abonelerinden gelen şikayetleri dikkate aldıklarını ve yakın bir tarihte yalnızca ADSL hizmeti almak isteyen kullanıcılardan sabit telefon hattı yükünün kaldırılacağını açıkladı.

ADSL abonesi olmak için öncelikle telefon hattına sahip olma koşulunun kaldırılması için çalışmalara başladıklarını belirten Paul Doany, “Çıplak ADSL” projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. İnternet hizmeti üzerindeki vergilerin indirilmesiyle birlikte alternatif ISP’lere (Internet Service Provider / Internet Servis Sağlayıcısı) yönelik fiyat avantajları sunacaklarını söyleyen Doany, bunun için fiyatların belirlenmesini beklediklerini ifade etti.

Doany, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) fiyatların belirlenmesi üzerinde çalıştığını, önümüzdeki yıl içinde “Çıplak ADSL” uygulaması üzerinde konuşmaya başlayacaklarını söyledi. Fiziksel hat maliyetinin çıkarılması gerektiğini ifade eden Doany, BTK’nın belirleyeceği fiyat belli olduktan sonra hizmetin ücretlendirmesini yapacaklarını belirtti.

Doany ayrıca, sabit telefonda hatlarında rekabet piyasasının UMTH (Uzak Mesafe Telefon Hizmeti) lisansları ile çoktan başlamış olduğunu, ödemede güçlük çeken 1.5 milyon civarındaki abone için özel tarifeler sunacaklarının da haberini verdi.

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