Telekom'dan açıklama:

Telekomünikasyon Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Youtube" internet sitesinin engelleme işlemlerinin mahkeme kararlarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "tekrar açılmasının mahkeme kararıyla mümkün olabileceği" bildirildi.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Youtube" internet sitesinin açıldığına ilişkin haberlerin bulunduğu hatırlatıldı.

"Bu haberlerin kamuoyunu yanıltıcı mahiyette bulunması nedeniyle açıklama yapılmasına gerek görüldüğü" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Youtube internet sitesinin engelleme işlemleri mahkeme kararlarıyla gerçekleştirilmiştir. 5651 sayılı yasanın 8. maddesinin 9. fıkrasında yeniden açılma usulüne yer verilmiş olup, bu yasal prosedür çerçevesinde

tekrar açılması mahkeme kararıyla mümkün olabilecektir."

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu tarafından "Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret" suçu kapsamında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, "Youtube"a erişim yasağının devam ettiği bildirildi.

Bu yasağın kalkması için "suç teşkil eden içerikteki görüntülerin internet sitesinden çıkartılması ve soruşturmaları yürüten ilgili savcıların Telekomünikasyon Kurumu'na "erişimin engellenmesine ilişkin yasağın kaldırılması için yazı göndermesi" gerektiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarını Soruşturma Bürosunca, bugüne kadarki bir soruşturma kapsamında erişim yasağının kaldırılması istendi. Ancak, "Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret" suçu kapsamında yürütülen diğer soruşturmalar kapsamında "Youtube"a erişim yasağının devam ettiği ifade edildi.