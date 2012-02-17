Telekom'da faaliyet yürüten İŞKAYA firması çalışanları grevde

T24 - Telekom’da faaliyet yürüten İŞKAYA firmasında çalışan taşeron işçiler, ücretlerine 3.5 yıldır zam yapılmamasına tepki göstererek iş bıraktı. Avcılar ve Büyükçekmece Telekom Müdürlüğünde çalışan işçiler, bu sabah Avcılar Telekom Müdürlüğünde bir araya geldi.

Can Denizci'nin Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre; işçiler İŞKAYA yöneticileriyle görüşmek istedi ancak sadece telefonla konuşabildi. İşverene zam yapmak için 1 gün süre veren işçiler talepleri gerçekleşene kadar işbaşı yapmayacaklarını dile getirdi.

İŞKAYA firmasında 5 yıldır çalışan Niyazi Öztürk “3.5 yıldır yapılmayan zammı bu ay vereceklerini belirttiler. Bu ayki ücretlerimizi daha dün alabildik ve yine zam yapılmamıştı. Ayın 5 ya da 6’sında ücretlerimizin yatması gerekiyordu” diye konuştu. İŞKAYA’da 5 yıldır çalışan bir işçinin ücreti 850-950 TL arasında değişiyor.

Vergi kaçırılıyor

İşçilerin ücret konusunda yaşadıkları bir diğer sorunda ücretlerin tamamının bankaya yatmaması. İŞKAYA yetkilileri asgari ücret tutarını bankaya yatırıyor. Üstünü ise işçilere elden veriyor. 3 yıldır İŞKAYA’da çalışan Zülfü Sert “Aslında bizi kayıt dışı çalıştırıp vergi kaçırıyorlar. Neden ücretimizin tamamını bankaya yatırmıyorlar” diye sordu. Sert “Abonelerin en ufak şikayetinde bizi ifadeye çağırıyorlar. Neden üstünüz başınız düzgün değil diye. Çünkü abonelere biz Telekom’dan geldiğimizi söylemek zorunda kalıyoruz. Peki hangi parayla üstümüzü başımız düzelteceğiz?” diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir işçi, “2 yıl önce ne kadar önemli bir iş yaptığımızı bilmiyorduk. Şimdi fark ettik ki Telekom’un bütün hamallığını biz yapıyoruz. Ama emeğimizin karşılığını hiç alamıyoruz” diye konuştu. Başka bir işçi ise, “Türk Telekom’un İnternet’te başlattığı lokum kampanyası bizim başımıza dert oldu. Evinde telefonu olup İnterneti olmayan tüm arkadaşlarımız haberi olmadan Lokum kampanyasına kaydedilmişler” dedi.

Kimlik parası bile işçiden

İşçilerin kullandığı araçların ticari araç olması nedeni ile bulunması gereken SRC belgesinin ücretini de işçilerden isteyen İŞKAYA, ayrıca personeline vermesi gereken kimlik kartlarının 5 TL ücretini de işçilerden toplamış. “İnsan söylemeye utanıyor ama personel kartlarının parasını bile bizden istiyorlar” diyen işçi Tamer Ertop “Ticket kartlarımızın ayın 5 ya da 6’sında dolması gerekiyordu. Ayın 16’sı olmuş hâlâ boş. 130 TL yemek ücretini hâlâ yatırmamışlar, yemek yiyemiyoruz” dedi.

İŞKAYA’dan daha önce ayrılan ya da çıkarılan işçiler mahkemeye müracaat etmiş durumda. Bu işçiler açtıkları dava sonucu kıdem tazminatlarını almışlar, fazla mesai ücretleri konusunda davaları ise devam ediyor.