Telekom yurtdışı İnternet'i hızlandırdı

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İnternet’i ne amaçla kullanıyoruz?

Türk Telekom, Türkiye'de İnternet bağlantısının hızlanması ve yurtdışı merkezli internet sitelerine erişimin kolaylaşması için 2005 yılında 33,6 Gbps olan internet yurt dışı çıkış hızını bugün itibariyle 184 Gbps'ye çıkardı.Sağlanan hız artışı sayesinde yüksek trafik alan Google, Yahoo, MSN ve Facebook gibi sitelere, internetin en yoğun kullanıldığı dönemlerde dahi yüklenme yaşanmadan erişim sağlanacağını vurgulayan yetkililer, ayrıca birbirinden farklı güzergahlardan alınan internet bağlantısı ile yedeklemeler yapılarak internet kesintilerin de engelleneceğini ifade etti.