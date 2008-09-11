T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Telekom yurtdışı İnternet'i hızlandırdı

Türk Telekom, yurtdışı İnternet çıkış hızını artırdı.

11 Eylül 2008 03:00

Türk Telekom, Türkiye'de İnternet bağlantısının hızlanması ve yurtdışı merkezli internet sitelerine erişimin kolaylaşması için 2005 yılında 33,6 Gbps olan internet yurt dışı çıkış hızını bugün itibariyle 184 Gbps'ye çıkardı.

Sağlanan hız artışı sayesinde yüksek trafik alan Google, Yahoo, MSN ve Facebook gibi sitelere, internetin en yoğun kullanıldığı dönemlerde dahi yüklenme yaşanmadan erişim sağlanacağını vurgulayan yetkililer, ayrıca birbirinden farklı güzergahlardan alınan internet bağlantısı ile yedeklemeler yapılarak internet kesintilerin de engelleneceğini ifade etti.

İlgili haberler:

1 YTL'ye İnternet!
İnternet’i ne amaçla kullanıyoruz?

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24