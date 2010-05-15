Telekom, Türkiye'nin en çok prim ödeyen şirketi

T24- Türk Telekom, 2009 yılında Türkiye’nin en yüksek sosyal güvenlik primi ödeyen işverenleri sıralamasında birinci oldu. Türk Telekom’un ödülü, düzenlenen törenle Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı Gökhan Bozkurt’a verildi



Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom’un, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan "2009 Yılında En Yüksek Prim Ödeyen İşverenler" listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi. Açıklamaya göre Türkiye’nin en fazla sosyal güvenlik primi ödeyen şirketlerini içeren listede yer alan Türk Telekom’un ödülü, düzenlenen törende Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı Gökhan Bozkurt’a verildi.



Bozkurt konuşmasında Türk Telekom’un Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



"Türkiye’nin en fazla gelişmeye ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi olan istihdam alanında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen teşvik edici bir ödülün sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom halen, tüm iştirakleri ile birlikte sahip olduğu 35 bine yakın çalışanı ile Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olma özelliğini taşıyor. İnsan kaynakları alanında ‘yerel alım’ gibi yenilikçi uygulamalarla, Türkiye’nin her bölgesine mümkün olduğu ölçüde eşit istihdam olanağı sağlamayı hedefliyoruz. Sadece çalışan sayımızla değil insan kaynakları politikalarımızla, çalışanlarımıza verdiğimiz değerle, başta kendi sektörümüz olmak üzere Türkiye’ye daha fazla yetişmiş insan gücü kazandırılmasına verdiğimiz destekle de istihdam konusunda öncü bir rol üstlenmek istiyoruz. Türkiye’nin en yüksek prim ödeyen işvereni olarak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkımızı sürdüreceğiz."