Telekom Sektörü Çalıştayı, cuma günü ODTÜ’de

Yılın son gününde, Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Telekom sektörünün uzmanları kadar, telekoma dokunan digital oyun, ödeme sistemleri, insan kaynakları, e-learning, hukuk, startup’lar ve yatırımcıları gibi pek çok sektörün uzmanları da bu çalıştayın katılımcıları olacak.

Telekom sektörü 21'inci yüzyılın en önemli lokomotifi durumunda. Çünkü tüm sektörlere altyapı sağlıyor. Ticaret, finansman, bankacılık, e-devlet, eğitim ve sağlık hizmetleri ve de en önemlisi güvenlik, artık hep telekom altyapıları üzerinde yürüyor.

İletişim altyapılarında yeni faz geliyor

Üstelik 5G, Yapay Zeka, Otonom Araçlar, yeni ödeme sistemleri gibi gibi pek çok gelişme gösteriyor ki, telekom altyapıları, önümüzdeki 3-5 yıl içinde bambaşka bir faza geçiyor. Buna bağlı olarak da yeni bir “digital divide” dönemi geliyor.

Ülkemizin bir kaç yıldır içinden geçtiği çalkantılı dönem nedeniyle, telekom alanı ile ilgili gelişmeler de ikinci plana itilmiş gibi duruyor. Oysa bu gelişmeler sadece telekom sektörünü değil, onun dışındaki pek çok alanı da ilgilendiriyor. Bu nedenle çok geç olmadan, pek çok konunun ele alınıp, belli vizyonlar geliştirilmesi lazım.

Mesela sürücüsüz kamyonlar çok uzak değil. Verimlilik, kaza sayısında azalma gibi iyi yönleri tabi ki önde ama bir yandan da , bunun anlamı Türkiye’de 500 bini büyük, 500 bini küçük kamyon/kamyonet şöförünün işsiz kalması mıdır? Dahası bu 1 milyon şöföre yollarda hizmet eden restaurant ve otellerin kapanması mıdır? Böyle bir duruma karşı çözüm geliştirilmeli midir? Son ana gelene kadar beklenmeli midir? Ya da çözümü nasılsa yabancılar bulur, biz seyredelim midir?

Neredeyiz? Nereyi hedeflemeliyiz?

Konuyla ilgili olarak turk-internet.com editörü Füsun Nebil “İletişim alanı sadece teknik insanların alanı olmaktan çıktı. Sağlıktan, eğitime, ekonomiden, güvenliğe kadar hayatın her yerine dokunuyor. Hedefini bilmeyen tekneye, hiç bir rüzgar yardımcı olamaz. Bu toplantılarda, geleceği görmeye ve bir vizyon oluşturmaya çalışacağız. Umarız ki, hükümetimiz ve ilgili bakanlıklar ve kurumlar, son dönemdeki meşguliyetlerinin arasında, yapmaya çalıştığımız desteğin anlamını takdir edebilirler” dedi.

turk-internet.com ve Tüm İnternet Derneği (TİD) tarafından düzenlenen ve aralık 2016-haziran 2017 arasında gerçekleştirilecek olan çalıştayda, telekomun dokunduğu tüm alanlarla ilgili vizyon oluşturulmaya çalışılacak. Çalıştayın amacı, herşeyi devletten beklemek yerine, devlete destek olucu, yol gösterici, diğer tarafların yorumlarını iletici bir platform yaratmak olarak veriliyor.

Çalıştayın ilk toplantısı, ODTÜ Kongre Merkezi C Salonunda 30 Aralık 2016 tarihinde 09:30-17:00 saatleri arasında düzenlenecek. Katılım için info@turk-internet.com adresine mail atmak gerekiyor.