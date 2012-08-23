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Telekom: İnternet kesintisi Suriye kaynaklı

Türk Telekom tarafından, Suriye'nin yaşadığı internete erişim sorununa ilişkin açıklama yapıldı

23 Ağustos 2012 15:40

Türk Telekom, bazı gazete ve internet haber sitelerinde yer alan ''Türkiye Suriye'nin fişini çekti'' başlıklı, Türk Telekom'un Suriye'deki internet bağlantısını kestiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'de yaşanan internet kesintilerinde, Türk Telekom'un herhangi bir müdahalesinin kesinlikle söz konusu olmadığı belirtilerek, ''Türk Telekom olarak Suriye Telekom'a verdiğimiz servislerde, 11 Ağustos'tan bu yana kesintiler yaşanmaktadır, ancak sorun bütünüyle Suriye'nin kendi fiber optik altyapısında yaşanan kesintilerden kaynaklanmaktadır'' ifadeleri kullanıldı. 

 

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