Telegraph: Türkiye güvenli bölge için polis gücü eğitimine başladı

Daily Telegraph gazetesi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge için bir polis gücünün eğitimine başladığını yazdı.

Telegraph bu gücün Türkmenlerden oluştuğunu belirtiyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, haberde özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Yetkililer Daily Telegraph'a, Türkiye'nin, Suriye'nin içinde kurulmasını önerdiği güvenli bölge için bir polis gücünü eğitmeye başladığını söyledi."

"Ankara geçen ay, sınır ilçesi Suruç'ta IŞİD bağlantılı bir saldırıda 33 kişinin öldürülmesi ardından ABD öncülüğündeki askeri koalisyonla işbirliğini artırdı."

"Türkiye'deki muhalefet gruplarıyla derin bağlantılarına rağmen Ankara'nın tercih ettiği vekalet gücü Suriyeli Türkmenler oldu."

Türkmen gruplar gönüllü olacaklar için çağrı yayımladı

Gazete, Türkmen grupların polis gücüne katılmaya gönüllü olacaklara yönelik bir çağrı yayımladığını da yazıyor:

"Türkmen gruplar, ABD öncülüğündeki Eğit-Donat programına kayıtlı Türkmen savaşçılara ek olarak, bölgenin güvenliğini sağlayamaya aday polis gücüne kaydolmak için gönüllülere yönelik olarak çağrı yayımladı."

"Türk ve Amerikan yetkililer şimdi, 55 millik 'IŞİD'den arındırılmış bölge' hakkındaki farklı görüşleri birleştirmeye çabalıyor."

"Her ne kadar Ankara'nın Türkmenlere desteği yeni bir gelişme olmasa da, Türkmen toplumu temsilcileri, Türkiye'nin geçen haftalarda, feshedilmiş Türkmen milisleri yeniden düzenlediğini söylüyor. Türkiye onlara yiyecek, giyecek ve bazı durumlarda da eğitim sundu."

"Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Gaziantep Temsilciliği Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen Oğlu Daily Telegraph'a şunları söyledi: 'Türkiye'yle işbirliği içinde güvenli bölgeyi koruyacak polislerin eğitimi için 1500-2000 kişinin hazır olduğu listelerimiz var'. Oğlu şunları ekledi: 'Güvenli bölge kurulduğunda Türkmenlerin rolü şu olacak… Türkmenlerin bazı grupları savaş cephesinde olacak ve de Türk ordusu ve ÖSO'yla işbirliği içinde güvenli bölgeyi koruyacak bir polis gücü olacak."