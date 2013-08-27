Telegraph: Suudiler, Suriye karşılığında Rusya'ya gizli petrol anlaşması teklif etti

Suudi Arabistan'ın, Suriye'deki Esad hükümetine destek vermekten vazgeçmesi karşılığında Rusya'ya küresel petrol piyasasını kontrol edebileceği gizli bir teklif götürdüğü iddia ediliyor. İddia, Rusya cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Suudi Prens Bandar bin Sultan'ın yaptığı görüşmenin sızdırılan deşifre metnine dayandırılıyor.

Telegraph gazetesinin haberine göre, istihbarattan sorumlu olan Suudi Prens, Putin'le görüşmesinde "Petrol konusunda nasıl Rus-Suudi ortaklığı sağlayabileceğimize bakalım. Hedefimiz küresel piyasalarda petrolün fiyatının sabit kalabilmesi için üretim miktarı ve fiyat belirlenmesi olmalı.

Rusya'nın ayrıca İsrail'den Kıbrıs'a kadar Akdeniz'de petrol ve gazla ilgilendiğini de biliyoruz. Rus doğalgaz hattının Avrupa için öneminin de farkındayız. Bununla rekabet etmekle ilgilenmiyoruz. Bu konularda işbirliği yapmak istiyoruz."

Gazete, Suudi Prens'in Amerika'nın onayıyla konuştuğunun anlaşıldığını da yazıyor.

Gazete, yine Suriye konusunda bir başka haberindeyse İngiliz Başbakan David Cameron'ın savaş için hukuki zeminin oluşturulması ve gerekçelendirilmesi için baskı altında olduğunu yazıyor.

Telegraph'ın bu haberine göre İngiliz milletvekilleri İngiltere'nin Orta Doğu'da yine bir savaşa hızla girmesinden endişeli.