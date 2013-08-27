T24 LogoT24 Logo
Dünya

Telegraph: Suudiler, Suriye karşılığında Rusya'ya gizli petrol anlaşması teklif etti

Telegraph gazetesi, Suudi prens Bandar bin Sultan'ın Rusya'ya petrol önerisi karşılığında Suriye'ye olan desteğini çekme önerisinde bulunduğunu yazdı

27 Ağustos 2013 12:10

Suudi Arabistan'ın, Suriye'deki Esad hükümetine destek vermekten vazgeçmesi karşılığında Rusya'ya küresel petrol piyasasını kontrol edebileceği gizli bir teklif götürdüğü iddia ediliyor. İddia, Rusya cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Suudi Prens Bandar bin Sultan'ın yaptığı görüşmenin sızdırılan deşifre metnine dayandırılıyor.

Telegraph gazetesinin haberine göre, istihbarattan sorumlu olan Suudi Prens, Putin'le görüşmesinde "Petrol konusunda nasıl Rus-Suudi ortaklığı sağlayabileceğimize bakalım. Hedefimiz küresel piyasalarda petrolün fiyatının sabit kalabilmesi için üretim miktarı ve fiyat belirlenmesi olmalı.
Rusya'nın ayrıca İsrail'den Kıbrıs'a kadar Akdeniz'de petrol ve gazla ilgilendiğini de biliyoruz. Rus doğalgaz hattının Avrupa için öneminin de farkındayız. Bununla rekabet etmekle ilgilenmiyoruz. Bu konularda işbirliği yapmak istiyoruz."

Gazete, Suudi Prens'in Amerika'nın onayıyla konuştuğunun anlaşıldığını da yazıyor.

Gazete, yine Suriye konusunda bir başka haberindeyse İngiliz Başbakan David Cameron'ın savaş için hukuki zeminin oluşturulması ve gerekçelendirilmesi için baskı altında olduğunu yazıyor.

Telegraph'ın bu haberine göre İngiliz milletvekilleri İngiltere'nin Orta Doğu'da yine bir savaşa hızla girmesinden endişeli.

ETİKETLER

Bandar bin Sultansuudi arabistanrusyaputin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24