Telegraph: Eski AK Partili İşbilen'in eşi Prens Andrew'a rüşvet verdi

İngiltere basınında eski AKP Başkan Yardımcısı İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in İngiltere pasaportu için Prens Andrew'a 750 bin sterlinlik "hediye" verdiği iddiası gündeme geldi.
İngiltere'de skandallarla anılan ve kraliyet görevleri geri alınan York Dükü Prens Andrew bu kez aralarında Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu bir yolsuzluk trafiğiyle gündemde. FETÖ suçlamasıyla tutuklu eski AK Parti Başkan Yardımcısı İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen ve eski Goldman Sachs bankacısı Selman Türk'ün Prens Andrew'la yolsuzluk ilişkisi mahkeme kayıtlarında ortaya çıktı.
İngiltere merkezli The Daily Telegraph gazetesi bugün yayınladığı haberde, İngiltere kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip'in oğlu Prens Andrew'un yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir uluslararası bir yolsuzluk trafiğine adının karıştığını yazdı. Haberde, söz konusu olayın mahkeme sürecine taşındığı belirtilirken eski AK Parti Başkan Yardımcısı İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in Prens Andrew'a 750 bin sterlinlik hediye verdiği iddiasına yer verildi. İşbilen'in FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine eşinin İngiltere'de pasaport almaya çalıştığı, bu nedenle Selman'la birlikte Prens Andrew'la irtibat kurduğu iddiasına haberde yer verildi.
Prens Andrew'in eşi 'şüpheli' ödemeler aldı
Habere göre, York Dükü Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'in eski çalışanı Selman Türk'ten "şüpheli" ödemeler aldı. Ödemeler arasında, 76 yaşındaki Nebahat Evyap İşbilen'den Andrew'a 750 bin sterlinlik (Yaklaşık 14 buçuk milyon TL) bir "hediye" de olduğu ortaya çıktı. İşbilen'in "ülkesindeki siyasi baskılardan kaçabilmesi" amacıyla pasaport alabilmek için Andrew'a ödeme yaptığı iddia edilen haberde, İşbilen'in söz konusu faaliyeti ise Selman Türk'le Prens Andrew arasında devam eden dava sürecine de yansıdı.
Yüksek Mahkeme, Selman Türk'ün yaklaşık 40 milyon sterlinlik uluslararası dolandırıcılık trafiğinde yer alması üzerine hesaplarından Andrew'a belirli aralıklarla ödeme yaptığını tespit etti. Selman ve İşbilen arasındaki para trafiğine de yer verilen haberde, İşbilen'in ise Selman tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle dava açtığı aktarıldı.
İşbilen "mağdurum" dedi
İşbilen’in avukatı Jonathan Tickner, Telegraph’a verdiği demeçte, müvekkilinin mağdur olduğunu ve zararını karşılamak için davayı açtığını kaydetti; Prens Andrew'a Selman Türk'le olan ilişkisi üzerine yönelttiği sorulara ise yanıt alamadığını ifade etti.