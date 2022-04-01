Telegraph: Eski AK Partili İşbilen'in eşi Prens Andrew'a rüşvet verdi

Habere göre, York Dükü Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'in eski çalışanı Selman Türk'ten "şüpheli" ödemeler aldı. Ödemeler arasında, 76 yaşındaki Nebahat Evyap İşbilen'den Andrew'a 750 bin sterlinlik (Yaklaşık 14 buçuk milyon TL) bir "hediye" de olduğu ortaya çıktı. İşbilen'in "ülkesindeki siyasi baskılardan kaçabilmesi" amacıyla pasaport alabilmek için Andrew'a ödeme yaptığı iddia edilen haberde, İşbilen'in söz konusu faaliyeti ise Selman Türk'le Prens Andrew arasında devam eden dava sürecine de yansıdı.

Yüksek Mahkeme, Selman Türk'ün yaklaşık 40 milyon sterlinlik uluslararası dolandırıcılık trafiğinde yer alması üzerine hesaplarından Andrew'a belirli aralıklarla ödeme yaptığını tespit etti. Selman ve İşbilen arasındaki para trafiğine de yer verilen haberde, İşbilen'in ise Selman tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle dava açtığı aktarıldı.

İşbilen "mağdurum" dedi

İşbilen’in avukatı Jonathan Tickner, Telegraph’a verdiği demeçte, müvekkilinin mağdur olduğunu ve zararını karşılamak için davayı açtığını kaydetti; Prens Andrew'a Selman Türk'le olan ilişkisi üzerine yönelttiği sorulara ise yanıt alamadığını ifade etti.