Telegram, 1 milyar indirilme sayısını geçti

Mesajlaşma uygulaması Telegram, Google Play'de Android cihaz sahipleri tarafından 1 milyardan fazla kez indirildi.

Google Play üzerinden yapılan 1 milyar yüklemenin, toplam Telegram indirme sayısını yansıtmadığı belirtildi. Uygulama iOS cihazlar, Windows, macOS ve Linux işletim sistemli kişisel bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

Telegram, Rus kullanıcılar arasında çok popüler. Yakın zamanda yayınlanan verilere göre , Telegram Rusya'da Facebook ve WhatsApp'ın toplamından daha fazla trafik oluşturuyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Facebook hizmetlerinin (WhatsApp, Instagram) çökmesi nedeniyle Telegram, 70 milyon yeni kullanıcı kazanarak daha da büyümüştü