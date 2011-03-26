Telefonunu saat olarak kullananlar dikkat!

T24 - Pazar günü yapılacak YGS'ye girecek öğrencileri olası aksaklıklardan korumak amacıyla hükümet yaz saati uygulamasına tüm dünyadan bir gün geç olarak 28 Mart Pazartesi günü geçme kararı aldı.





Bilişim firmaları ve dernekleri bu durumun yaratacağı dijital kaos ve karmaşayı çeşitli defalar duyurdu.





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Lakin pek çok kişinin farkında olmadığı bir tehlike aslında yanı başımızda hatta elimizin altında duruyor olabilir; cep telefonumuz.



Telefonların çoğu tarih ve saati otomatik ayarlamak üzere programlanmıştır; özellikle de akıllı telefonlar. Telefonların saatlerin yerini aldığı gerçeği pek çok araştırmayla ortaya konmuşken, ülkemizin dünyadan 1 gün geç olarak yaz saatine geçecek olması, zamanı cebinden takip edenler için ciddi bir sıkıntı yaratabilir.



Sınava girecek öğrencilerin sorun yaşamaması için alınan bu karar, özellikle de bu öğrencileri etkileyebilir çünkü telefonu saat olarak en yaygın kullanan kişiler gençler. Saati öğrenmek ve çalar saatle uyanmak için telefonunuzu kullanıyorsanız kendisini otomatik güncelleyen cihazınızın bunu yapmasını engellemeniz gerekiyor. Aksi taktirde gününüz bir kaosa dönüşebilir.



Pek çok telefonun ayarı hemen hemen aynı olduğu için kolaylıkla telefonunuzun otomatik güncelleme ayarını kolaylıkla devre dışı bırakabilirsiniz.



Nasıl mı? İşte şöyle:





- Telefonunuzun menüsünden Ayarlar /Settings bölümüne gidin

- iPhone ve bazı Nokia modelleri için Genel /General seçeneğine, diğer modeller için Telefon/Phone tercihine girin

- Buradaki seçeneklerden Tarih ve saat / Time and date kısmına gelin (bazı telefonlarda yukarıdaki ara seçenek ler olmadan, Ayarlar/Settings kısmından direkt olarak Tarih ve saat / Time and date seçeneğine geliyorsunuz)

- Buradaki ayarlardan bazı telefonlarda Otomatik Güncelleme/ Automatic Update, bir başka grupta Saat Dilimi Güncelleme/Time Zone Update, diğerlerinde Otomatik Ayarla/Set Automatically şeklindeki seçeneği Kapalı/Off konumuna getirdiğinizde telefonunuz artık elle güncellenir hale gelecektir.



Benzer bir durum bilgisayarlar için de geçerli. Bilgisayarınızın otomatik güncelleme ayarını devre dışı bıraktığınızda güncel zamanı dijital bir müdahale olmadan Türkiye saatine göre ayarlamak size kalmış oluyor.



Elbette tüm bunlara gerek kalmadan pazar günü yapılacak YGS'nin saati değiştirilseydi, sanırım herkes için daha zahmetsiz ve kolay olacaktı.





