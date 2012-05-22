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Yaşam

Telefonunu bulan kişiye önce para verdi sonra dövdü!

Kimliği açıklanmayan kadın arkasını döndüğü an çiftin saldırısına uğradı. Kadına arkasından vuran adam bir kaç dakika önce verdiği parayı da geri aldı

22 Mayıs 2012 20:01

 

ABD’de mağazanın tezgahında unutulan iPhone’u sahibine iade etmek isteyen kadın telefonu almak için geri dönen çiftin saldırısına uğradı.
 
ABD’nin Fredericksburg şehrinde yaşayan 53 yaşındaki bir kadın bir mağazanın tezgahında unutulan iPhone’un sahibini arayarak bulunduğu yeri haber verdi. Mağazaya gelen çift kadına ödül olarak bir miktar para verdi.
 
Kimliği açıklanmayan kadın arkasını döndüğü an çiftin saldırısına uğradı. Kadına arkasından vuran adam bir kaç dakika önce verdiği parayı da geri aldı.
 
NBC televizyonunda yer alan haberde adamın kadını yere düştüğünde de tekmelemeye devam ettiği ve polisin olayı araştırdığı belirtildi.

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