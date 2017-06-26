Telefonundan ByLock çıkan psikolog: FETÖ'yle değil, emniyet müdürüyle ilişkim var

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki psikolog Pınar Y.'nin telefonunda, örgütün gizlilik içerisinde haberleşmesini sağladığı telefon uygulaması olduğu iddia edilen ByLock çıktı. İfadesi alınarak mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan Pınar Y. telefonuna ByLock'u, halen firarda olan eski Ordu İl Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı'nın mesajlaşmak için yüklediğini, örgütle hiçbir bağının olmadığını savunarak evli olan Kırmacı ile ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

İzmir'de yaşayan devlet memuru, bekar olan psikolog Pınar Y.'nin telefonunda 'FETÖ' örgütünün kripto haberleşme programı olduğu iddia edilen ByLock tespit edildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, emniyet tarafından İzmir'de yakalanarak Ordu'ya getirilen Pınar Y.'nin savcılık tarafından ifadesi alındı. 'FETÖ' örgütüyle hiçbir bağlantısı olmadığını savunan Pınar Y., telefonuna ByLock'u halen 'FETÖ'den aranan ve firarda olan, Yunanistan'a kaçtığı belirlenen Ordu eski İl Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı'nın yüklediğini, kendisiyle ilişki yaşadığını itiraf etti.

Birlikte Viyana'ya gittiler

Pınar Y. savcılık ifadesinde, 2011'de üniversiteyi bitirdikten sonra Ordu'ya geldiği, bir kamu kurumunda Ordu'da çalıştığı, yakın kız arkadaşlarının dönemin Ordu İl Emniyet Müdürü olan Hakan Kırmacı ile kendisini bir barda tanıştırdığını, daha sonra barda buluşmaya devam ettiklerini söyledi. Pınar Y. Mart 2014'te de akıllı cep telefonu aldığını belirterek, "Benim FETÖ ile alakam yok. Ben memur olarak Ordu'da çalışıyordum. İlk defa akıllı telefonum oldu, onunda kurulumunu Hakan yaptı. O zaman kendisi mesajlaşmak için ByLock yüklemiş. Oradan yazışalım diyordu. İlk mesajında bana iltifat, taciz mesajları gönderiyordu. Sonra arkadaş olduk, evime gidip geliyordu. İlişkimiz böylece sürdü. Ben makamına gidiyordum. Bara gidiyorduk ama Hakan alkol almıyordu. Viyana'ya gittik orada 9 gün kaldık. Beraber olduk, ilişkimizde oldu, masrafları Hakan karşıladı. Namaz kıldığını ilk Viyana'da gördüm, sokakta seccade serip namaz kıldı. Dini duygularının açıktan görünmesini istemiyor, sosyalist görünüyordu. Camiye neden gitmediğini sorduğumda, gösteriş olur diye gitmediğini söylüyordu" dedi.

ByLock'tan 55 kez mesajlaştı

Pınar Y., Nisan 2014'te Ordu'dan İzmir'e dönerek memleketine yerleştiğini, Hakan Kırmacı ile görüşmeyi İzmir'de de sürdürdüğünü, 9 ay görüşüp birlikteliği olduğunu, daha sonradan da ayrıldıklarını belirterek 'FETÖ' ile bağlantısı olmadığını savundu. ByLock'tan 55 kez mesajlaştığı belirlenen Pınar Y., mesajları Hakan Kırmacı'ya yazdığını da kaydetti.

'FETÖ' bağlantısı araştırılıyor

İfadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Pınar Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pınar Y.'nin 'FETÖ' üyesi olup olmadığı ve örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığı ile ilgili soruşturma da halen sürüyor.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nden merkeze alındıktan sonra emekliliğe ayrılan Hakan Kırmacı hakkında 'FETÖ' operasyonları kapsamında 26 Temmuz 2016'da yakalama kararı çıkarılmıştı. Halen firarda olan Hakan Kırmacı'nın Yunanistan'a kaçtığı tespit edildi.

(DHA)

Hakan Kırmacı kimdir?

1964 İzmir Karşıyaka doğumlu. 1983 yılında Polis Koleji'nden, 1987'de Polis Akademisi'nden mezun oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ, Ankara, Hakkarı İl Emniyet Müdürlüklerinde, Polis Akademisi'nde, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda farklı rütbe ve pozisyonlarda görev yaptı. Terörle mücadele ve kaçakçılık suçlarıyla ilgili AR-GE'de 8 yıl yöneticilik yaptı. 2010 yılı Temmuz ayında 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğü görevine terfi etti, Polis Başmüfettişi olarak görev aldı. 18 Mayıs 2011 tarihinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. 13 Şubat 2014 tarihinde Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden merkeze alındı. 8 Ağustos 2014'te emekliliğe ayrılarak memleketi İzmir'e geri döndü. Evli ve 2 çocuk babası.