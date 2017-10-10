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Telefonlu dolandırıcı kameradan tespit edilip yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) - BURSA'da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir kişinin 15 bin Euro parasıyla, bir çiftin 120 bin TL parasını dolandıran 2 şüpheliden 1'i yakalandı

10 Ekim 2017 20:02

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) - BURSA\'da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir kişinin 15 bin Euro parasıyla, bir çiftin 120 bin TL parasını dolandıran 2 şüpheliden 1\'i yakalandı. Dolandırıcılık şüphelileri, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden tespit edildi.
Olay, geçtiğimiz hafta Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi\'ndeki Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, \'Kimliğiniz kuyumcu soygununda kullanılmış, soygun sırasında cinayet de işlenmiş\' yalanıyla 72 yaşındaki G.K.\'yı aradı. Dolandırıcılar, \'Evinizdeki altın ve paraların soygunda çalınanlar olup olmadığını tespit etmek için karşılaştırma yapacağız. Vereceğimiz adreste polis arkadaşımız sizi bekliyor, ona teslim edin\' diyerek, G.K.\'dan hesabındaki 15 bin Euro\'yu çekmesini istedi. Bunun üzerine G.K., bankadan çektiği parayı buluşma noktasına gelerek, kendisini bekleyen dolandırıcılara teslim etti. Daha sonra telefonla kendisini arayan kişilere ulaşmak isteyen G.K., cevap alamadı. G.K.\'nın durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden şüphelileri tespit etti. Kameralardan, şüphelilerin 20 yaşındaki N.O. ve 36 yaşındaki M.S.B. olduğu belirlendi. Polis, N.O.\'yu evine yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin, benzer şekilde E. H. ile eşi Ş.H.\'nin 120 bin TL parasını dolandırıldığı tespit edilirken, iki ayrı olayın dosyası birleştirildi. Şüpheli N.O., adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheli M.S.B.\'nin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

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