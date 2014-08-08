Telefonlarının dinlendiği iddia edilen Deniz Akkaya şikâyetçi olmadı

Manken Deniz Akkaya, "yasadışı telefon dinlemeleri" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, emniyete gelerek mağdur sıfatıyla ifade verdi. Ancak Akkaya’nın kendisini dinleyen kişiler hakkında şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

Emniyet mensuplarına yönelik düzenlenen 22 Temmuz operasyonu kapsamında Deniz Akkaya’nın telefonlarının da dinlendiği iddia edilmişti. Milliyet'te yer alan habere göre, avukatıyla birlikte dün Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Akkaya, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 1 saat ifade verdi. "Çete üyesi" suçlamasıyla dinlendiği öne sürülen Akkaya’nın kendisini dinleyen kişiler hakkında şikâyetçi olmadığı öğrenildi.