Telefonların modası geçti, 2003'teki 3 dakikalık görüşme 47 saniyeye indi

2003 yılında insanlar bir telefon görüşmesine en az 3 dakika arıyordu. Bugün ise bu süre 47 saniyeye düştü...

Dünya yüzyıl önce telefonun toplumu nasıl yeniden şekillendireceğini tartışırken internetle birlikte bugün telefon yavaş yavaş tarihin tozlu sayfalarına gömülmeye başladı.

ABD’de bulunan Woodrow Wilson Uluslararası Alimler Merkezi’nin yayımladığı bir araştırma, telefonun günümüzde nasıl ve neden daha az kullanılır hale geldiğini gözler önüne serdi.

Yapılan araştırmalar ABD’de 2009’da 286 milyon kişinin evinde kablosuz ağ bağlantısı kullandığını, bu rakamın 2010’da 303 milyona çıktığını gösteriyor. İnternete bağlananların sayısı her geçen gün hızla artarken telefonda geçirilen zaman ise azalıyor. 2003’te insanlar bir telefon görüşmesine en azından 3 dakika ayırırken 2010’da bu ortalama 47 saniyeye kadar düştü.



İnternetin maliyeti daha düşük



Uzmanlar ilk nedenin ekonomik olduğunu söylüyor. İngiltere’deki Kingston Üniversitesi’nde yapılan araştırmada cep telefonunda mesajlaşmanın ya da e-posta göndermenin maliyetinin daha düşük olması nedeniyle bu yollarla iletişim kurmanın tercih edildiği ortaya konuldu. Telefondan her geçen gün uzaklaşmamızın bir diğer nedeni de kibarlık.

ABD’li gazeteci Judith Martin, “İnsanları telefonla aradığımızda meşgullerse onları rahatsız edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle aramak yerine mesaj göndermek çok daha uygun” diyor. Wired dergisinden Clive Thompson göre ise artık telefonla konuşmuyoruz çünkü “Zaten gün içinde bir çok farklı şekilde, mesela mesajlaşarak, mesela sosyal paylaşım siteleri üzerinden konuşarak çevresindekilerle iletişim kuruyoruz.”