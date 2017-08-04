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Bilim / Teknoloji

Telefonları güneş gözlüğü şarj edecek

Her lens 200 miliwatt güç üretiyor

04 Ağustos 2017 15:27

Almanya'nın Karlsruhe Enstitüsü'nden araştırmacılar, güneş pilleri vasıtasıyla lenslerin güneş ışığı almasını 2 katına çıkartarak, elektrik üreten bir çift güneş gözlüğü üretti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Elektrik enerji üretebilen güneş gözlüğünde şeffaf, esnek, hafif, çeşitli şekil ve renklerde üretilebiliyor olması nedeniyle geleneksel silikon güneş hücreler yerine, organik güneş pilleri tercih edildi. Her biri yaklaşık 6 gram ağırlığında ve 1,6 mm kalınlığında olan güneş pili mercekleri, ticari olarak üretilen güneş gözlüğü çerçevesine sığdırılabildi. Bu çerçeveler ayrıca bir mikroişlemci, iki sensör ve iki ekran içeriyor.

Her lens 200 miliwatt güç üretiyor

Böylelikle mevcut aydınlık yoğunluğunu ölçülüp ve görüntülenebiliyor, ortam sıcaklığı çubuk grafiklerle analiz edilebiliyor. Her ne kadar doğrudan güneş ışığında en iyi şekilde çalışsalar da her lens 200 miliwatt güç üretebiliyor.

Güneş gözlüğünün ürettiği güç, bir işitme cihazını veya adım sayıcıyı çalıştırabilecek seviyede. Bu Teknoloji güneş gözlükleri de sınırlı kalmayarak, çok daha fazla güç üretme potansiyeli bulunan bina pençelerine, araba camlarına uygulanabilir.

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