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Bilim / Teknoloji

Telefonlara siyah tenli 'emoji'ler geliyor

Mesajlaşma programlarında kullanılan duygu durumu sembollerine kısa bir süre içinde siyah tenli emojiler de eklenecek

10 Kasım 2014 16:33

Telefonlardaki mesajlaşma uygulamaların kişilerin söylemek istediklerini daha iyi yansıtmasını sağlayan emojiler artık farklı ırk ve renkleri de temsil edecek. Sembollerde sadece beyazların olmasına gelen tepkileri değerlendiren (Unicode Consortium) Evrensel Kod Konsorsiyumu, yeni yayınladığı taslakta farklı ten renkleri için harekete geçtiklerini duyurdu.

“Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, insanlığın çeşitliliğini, özellikle de ten rengini yansıtan emojiler istiyorlar” yazan taslakla ilgili değerlendirmeleri almaya devam ettiklerini söyleyen Unicode Consortium Başkanı Mark Davis, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, değişiklikleri büyük bir ihtimalle Unicode 8.0 güncellemesine yetiştireceklerini belirtti.

 

'Neyin hedeflendiği konusunda fikir verecek'

 

Web sitesinde düzenlemelerin tamamlanmasının yıllar alabileceğini ifade eden Consortium, gelecek olan güncellemenin 5 farklı ten rengibi içerebileceğini açıkladı. Consortium, yeni güncellemeyle ilgili, “Bu karakterler, insan emojilerinin hepsi için farklı ten rengi kullanmak mümkün olmasa da kullancılara neyin hedeflendiği konusunda fikir verecek” ifadelerini kullandı.

Emojiler 1999 yılında ortaya çıktıklarında, karakterlerin birçoğu robota benziyordu ya da çizgi film karakterlerine benzeyen sarı, turuncu gibi renklerdeydi. Fakat duyguları sanal ortam üzerinden ifade etmeye yarayan bu karakterlerin kullanımının dünya geneline yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, kendilerine benzeyen karakterlerin yaratılmasını talep etmeye başladı.  

 

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