“Telefonlar kendi ekranlarından şarj olacak”

Bataryayı en çok tüketen telefon ekranları, yakın bir gelecekte telefon bataryasını şarj etmek için kullanılabilir.

Michigan Eyalet Üniversitesi’nin mühendislik bölümündeki bir grup araştırmacı telefonlardaki ekranları aynı zamanda bir tür güneş paneline dönüştürebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu yeni panel bir tür transparan parlak güneş konsantratörü işlevi görüyor. Güneş enerjisinden yararlanabilen akıllı telefonların daha geniş bir batarya ömrüne ve şarj sürecinde önemli avantajlara sahip olacağı düşünülüyor.

Bu teknolojiye şimdiden yatırım yapmayı düşünen bir firma bile var. Kyocera’nın 2015’te Barselona’da düzenlenen MWC etkinliğinde tanıttığı Torque cihazının prototipinde yer alan teknoloji firmanın SunPartner’la işbirliği yaparak geliştirdiği bir özellik.

SunPartner yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamaya göre bu ekranların 10 dakika boyunca güneş ışığına maruz kalması, 100 dakikalık bir bekleme modu süresi ve iki dakikalık bir konuşma süresi sağlayabiliyor. Bu şimdilik kısa bir süre gibi görünse de normal yolla şarj olanağının bulunmadığı durumlarda geçici bir çözüm sağlayabilir.

Firmanın halen geliştirme aşamasında olduğu bu teknoloji yakın bir gelecekte çok daha etkili bir biçimde cihazlarda yer almaya başlayabilir.