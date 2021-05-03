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Telefonla konuşurken, balkondan düştü!

03 Mayıs 2021 10:25

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pencereden sarkarak telefonla konuşan 19 yaşındaki Aslı Toprak ikinci kattan düşerek yaralandı.

İnegöl’ün Akhisar mahallesi Göksu sokakta gece saatlerinde meydana gelen olayda, Aslı Toprak, ikinci katta bulunan evinin penceresinden sarkarak arkadaşı ile telefonda konuşmaya başladı.

Bir anda dengesini kaybeden 19 yaşındaki genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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